Meisjes lokken man in de val met Tinderdate: tot vier jaar celstraf

Een 21-jarige man uit Tilburg is veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij samen met twee handlangers een 55-jarige man heeft overvallen in zijn huis in Oss. Het slachtoffer had via Tinder een afspraak gemaakt met een meisje uit Haaren dat toen 15 jaar oud was.

De rechtbank ziet in dat meisje de bedenker van het plan en legde haar 23 dagen jeugddetentie op. Dat is de tijd die ze al vast heeft gezeten. Maar ze kreeg ook een werkstraf van 180 uur. Een meisje van 18 uit Oisterwijk dat ook in het complot zat, kreeg een werkstraf van 60 uur. Als ze opnieuw in de fout gaat, krijgt ze nog eens 80 uur.

Flink strafblad

De twee mannen die ook werden veroordeeld, kregen 16 en 20 maanden cel. Zij komen uit Vught (23) en Udenhout (21). De Tilburger kreeg de zwaarste straf, omdat hij de leiding had bij de gewelddadige overval op het huis aan de Hertog Hendrik I Straat. Ook liet de rechter meewegen dat hij een flink strafblad had.

Het slachtoffer had het minderjarige meisje opgehaald in Tilburg. Ze had zich op datingapp Tinder voorgedaan als volwassene en ze wist met hem een seksafspraak te maken. Pas in de auto zei ze dat ze niet 18, maar 16 jaar oud was.

Nepvuurwapen

Aangekomen in zijn huis deed het meisje alsof ze werd gebeld door haar moeder, een rol die werd gespeeld door de Oisterwijkse. Zij zou voor de deur staan, maar in plaats hiervan liet de Haarense de drie gemaskerde mannen binnen.

De drie sloegen de bewoner onder meer met een nepvuurwapen. Ook werd de loop van het pistool in zijn mond gestopt. Het meisje en de drie mannen gristen vervolgens een Rolex, een telefoon en een portemonnee van de man mee. Na een worsteling met de man sloegen ze op de vlucht.

Of de 55-jarige man zich later bij de rechter moet verantwoorden, is nog niet besloten.

