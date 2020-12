Kayley moet noodgedwongen in Londen blijven: 'Dan vieren we kerst maar in maart'

Kayley van der Velde in Notting Hill. vergroot

Kayley van der Velde moet haar traditionele kerstbezoek aan familie in Bergen op Zoom voor één jaar overslaan. Vijf uur voordat ze zondag in Londen op het vliegtuig zou stappen, bleek dat haar vlucht was geannuleerd. De oorzaak: het gemuteerde coronavirus.

Natuurlijk vindt de 31-jarige Kayley het ‘heel erg jammer’ dat ze haar (groot)ouders niet in het echt kan zien. “Maar gelukkig kan ik gaan skypen.”

Kayley woont al acht jaar in Londen, in een deel van de stad dat veel Nederlanders kennen van de gelijknamige film, Notting Hill. Hoe sfeervol de hoofdstad van Engeland zelfs in coronatijd is, ook dit jaar zou de vastgoedondernemer de oversteek wagen om bij familie kerst te vieren.

“Ik was dus van plan om gisteren af te reizen, maar op zaterdagavond werden strengere reisvoorschriften afgekondigd. Ik was al bang dat het gevolgen zou hebben voor mijn ticket. Maar tot acht uur zondagochtend had ik niets van British Airlines vernomen. Ik had ingecheckt en mijn koffers gepakt, toen ik te horen kreeg dat de vliegmaatschappij alle vluchten had gecanceld. Dat was vijf uur voor vertrek. Ook andere mogelijkheden om naar Nederland te komen, vervielen snel. Per boot of trein ging het immers ook niet. Er was geen enkele kans om van het eiland naar het Europese vasteland te reizen.”

In maart kerst vieren?

Natuurlijk was het een grote teleurstelling voor haar en haar familie dat ze thuis, in Engeland, moet blijven. “Och, het zijn maar drie dagen. We hebben het er al over gehad om nu volgend jaar januari, februari of misschien zelfs pas in maart in Nederland kerst te gaan vieren. Misschien wel grappig om dan kersttruien aan te doen. Bovendien ga ik ze de komende dagen echt wel bellen.”

En diep in haar hart vindt Kayley het misschien niet zo heel erg dat het (familie)feest dit jaar niet doorgaat. “Ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik iemand ga besmetten, zeker door de mutatie van dat virus. Uiteraard hadden we wel, als ik had kunnen komen, op afstand geknuffeld en gedineerd. Ik blijf nu hier in Engeland, als brave burger. Maar ik ben niet eenzaam hoor, mijn vriend is er ook”, vertelt Kayley.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.