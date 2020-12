Man die zelf vuurwerk in elkaar knutselde zit tijdens oud en nieuw in de cel

Dozen vol illegaal vuurwerk in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Een 46-jarige man uit Vught blijft nog zeker twee weken vastzitten voor het bezit van vuurwerk. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Dit betekent dat de vuurwerkfanaat oud en nieuw in een cel moet doorbrengen. De afgelopen jaren stak hij tijdens de jaarwisseling steeds voor kapitalen vuurwerk af. Een deel daarvan knutselde hij zelf in elkaar.

De man werd vrijdag aangehouden nadat er ongeveer 700 kilo vuurwerk in beslag was genomen in zijn huurwoning en in het huis van zijn moeder in Vught. Het Openbaar Ministerie legt hem drie zaken ten laste:

gevaar veroorzaken voor zijn omgeving,

zelf maken van strijkers, mortieren en sierfonteinen,

illegaal opslaan van vuurwerk.

In 2009 werd hij al eens veroordeeld voor het bezitten en het laten ontploffen van vuurwerk, een jaar eerder. Hij kreeg toen van de politierechter in Den Bosch onder meer een werkstraf van 180 uur.

De man stond in de buurt bekend als een groot fan van vuurwerk. Elk jaar met oud en nieuw stak hij heel wat af, zo vertelt een buurman. “Ik dacht altijd, dit is voor minimaal 10.000 euro aan vuurwerk. En zo gauw het donker werd, begon hij al.”

Dat hij het ook zelf in elkaar knutselde, dat wisten wijkbewoners niet. “Dat vind ik wel een beetje link”, zei één van hen. “Ik vind het redelijk schokkend. Stel dat het was ontploft, voor hetzelfde geld blaas je het halve blok op.”

Burgemeester Roderick van de Mortel en de politie namen het hoog op. De aanwezigheid van deels illegaal en dus extra gevaarlijk vuurwerk in een woonwijk, vinden ze levensgevaarlijk. “Het is ook niet voor niets geweest dat een naastgelegen woning uit voorzorg is ontruimd”, aldus de politie. Van de Mortel overweegt de man stevig aan te pakken. Hij is hierover in overleg met de politie en de woningcorporatie, waar de man zijn huis huurde.

De zevenhonderd kilo die in beslag is genomen, bestond uit vuurwerk en grondstoffen, zo laat de politie weten. Vijfhonderd kilo werd bij de man gevonden; de rest bij het huis van zijn moeder. Ze was thuis toen de politie er onderzoek deed, maar ze wordt niet als verdachte gezien. Het vuurwerk is inmiddels vernietigd door specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

