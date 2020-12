75 kilo vuurwerk gevonden in huis in Oisterwijk

Archieffoto van vuurwerk. vergroot

In een huis in Oisterwijk is 75 kilo vuurwerk gevonden. Het ging onder meer om illegale cobra's, vlindermatten en honderdduizendklappers. De 31-jarige bewoner is aangehouden.

De politie doorzocht het huis nadat ze een anonieme tip kreeg dat de bewoner zou handelen in de klappers.

Dit jaar is vanwege corona het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden. Dat besluit is genomen om de druk op de zorg te verlichten. Sowieso zou dit de eerste jaarwisseling worden dat al het knalvuurwerk niet mag.

De politie heeft de afgelopen tijd veel vuurwerk in beslag genomen dankzij extra controles.

