Restaurant ging failliet door corona, maar er is hoop: EVE wordt foodhall Central Station

Eigenaar Alexander Holterman in het toekomstige foodcourt in de Tilburgse Spoorzone (foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige vergroot 1/2 Hoop voor 2021: restaurant EVE wordt foodmarket met alle smaken van de wereld

Het was één van de vele treurige coronaberichten dit jaar. Restaurant EVE in de Tilburgse Spoorzone ging in mei failliet. De financiële lasten waren door de crisis te zwaar geworden. En het liep net zo lekker. Maar er is hoop. Dit voorjaar gaat er een nieuw restaurant open: Central Station. Een heuse foodhall met plek voor 500 gasten en smaken van over heel de wereld.

Alles in de toekomstige foodhall ademt nu nog EVE. De zon schijnt uitbundig en het zonlicht valt via de grote ramen binnen en verwarmt de enorme leegstaande ruimte. Alleen de paarse pluchen banken aan de zijkant staan er nog.

De nieuwe eigenaar Alexander Holterman toont trots het eerste ontwerp van de promotiebrochure die net af is. Ontwerptekeningen zijn er ook, maar die zijn nog geheim. Iets met de monumentencommissie. De veelhoekige loods is industrieel erfgoed, er mag niets zomaar worden verbouwd.

We moeten dus onze verbeelding laten spreken als hij uitlegt hoe het er uit komt te zien. Holterman wijst naar de eerste verdieping: "Alle kantoren en toiletten gaan naar de begane grond. Daar komen ook de eetkraampje. Zodat we op de eerste verdieping 500 zitplaatsen kunnen maken."

"Indiaas, Thais, Grieks, Turks, Spaans, Italiaans: alle smaken zijn mogelijk."

Holterman heeft al een foodmarket in Eindhoven: de Down Town Gourmet Market en dat concept neemt hij één op één over. Waar je in traditionele foodmarkets rondloopt en van kraampje naar kraampje gaat, blijf je hier op je plek zitten.

Je downloadt de app van op je telefoon en bestelt waar je trek in hebt. En dat kan bij verschillende kraampjes. Het eten wordt bij je gebracht. Indiaas, Thais, Grieks, Turks, Spaans, Italiaans: alle smaken zijn mogelijk. "Het is afhankelijk van welke Tilburgse ondernemers zich aanmelden", zegt Holterman.

De foodmarket in Eindhoven trekt tussen de 300.000 en 500.000 bezoekers per jaar. De Tilburgse variant moet in april, mei of juni volgend jaar openen.

Door de lockdown is de Eindhovense foodmarket dicht, maar je krijgt er wel een idee van hoe het er in Tilburg uit moet gaan zien:

vergroot

