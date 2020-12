Kijk de bijzondere kerstnachtmis in de Sint-Janskathedraal terug

Normaal gesproken bezoeken honderden mensen op kerstavond de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Dit jaar kan dat niet maar toch kon je de kerstnachtmis zien, via een livestream hier op de site van Omroep Brabant.

De mis begon om tien uur 's avonds, maar is gewoon terug te kijken via de YouTube-video hieronder. Bisschop Gerard de Korte leidde de kerstnachtmis. De Schola Cantorum verzorgde de zang tijdens de mis.

"De livestream is heel professioneel hier in de kathedraal. Wat dat betreft hoop ik dat er honderden, misschien wel duizenden mensen de nachtmis in de Sint-Jan zullen volgen", aldus bisschop De Korte voorafgaand aan de mis.