Mannen schoppen agent tegen zijn hoofd 'alsof ze aan het voetballen waren': celstraffen tot 1,5 jaar

Drie mannen zijn dinsdag bij de rechtbank in Breda veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor de mishandeling van een agent in burger. Het slachtoffer liep een hersenschudding en hoofdletsel op. Ook brak hij zijn tand.

De agent was in juli samen met een andere collega, allebei in hun vrije tijd en zonder uniform, op stap in Bergen op Zoom. Ze zagen een groep jongeren die onrust trapte bij een café en spraken hen daarop aan. De groep keerde zich daarna tegen de agenten, waarna het slachtoffer werd geslagen en meermalen tegen het hoofd werden geschopt.