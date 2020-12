Supermarkten in Eindhoven laten te veel klanten binnen, burgemeester dreigt met sluiting

Archieffoto. vergroot

Supermarkten in Eindhoven hebben een allerlaatste waarschuwing gekregen van burgemeester John Jorritsma. Ze laten volgens hem te veel mensen toe in hun winkels. Bij een volgende overtreding wil Jorritsma als uiterste middel winkels sluiten.

Jorritsma heeft woensdagochtend een brief gestuurd naar de Eindhovense supermarkten. De burgemeester is klaar met de winkels die zich niet aan het maximale aantal klanten houden. "Ze zetten steeds meer karretjes in dan toegestaan. In de brief staat dat ze hier onmiddellijk mee moeten stoppen. Ik ga niet meer waarschuwen, maar desnoods winkels sluiten."

Brief aan de supermarkten

In de brief aan de supermarkten schrijft Jorritsma dat zij een 'zorgplicht' hebben voor het verantwoord laten winkelen van het publiek. "Ik wil u met klem verzoeken om die zorgplicht te vervullen, zeker in de komende drukke dagen."

Winkelend publiek moet een mondkapje dragen, mensen moeten anderhalve meter afstand houden van elkaar en supermarkten moeten ervoor zorgen dat er niet te veel mensen binnen zijn. "Zorg met name voor voldoende spreiding van klanten in de winkel", schrijft Jorritsma. "Zodat klanten zich op bepaalde afdelingen niet ophopen en voldoende afstand houden niet meer mogelijk is."

Toezichthouders

De burgemeester laat weten dat er gecontroleerd zal worden. "Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte in supermarkten en ingrijpen waar het nodig is."

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) voorspelde eerder al een grote kerstdrukte in de supermarkten. De organisatie doet een beroep op winkelende mensen:

kom alleen naar de winkel,

doe efficiënt boodschappen,

houd afstand.

