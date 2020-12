Gaycafé Lollipop opent coronateststraat om de coronacrisis door te komen

Gaycafé Lollipop in het centrum van Tilburg is net als andere kroegen alweer sinds half oktober gesloten. Omdat er geen cent wordt verdiend, besloten uitbaters Fransjan Marijnissen en Jeroen Wassink dat het tijd werd voor creatieve ideeën. Het resultaat: een sfeervolle coronateststraat een paar deuren verderop.

Het testen laten de horecamannen over aan professionals. Frans denkt dat er zeker behoefte is aan de testlocatie in de binnenstad: "Niet iedereen heeft een auto en met onze prijs zijn wij de goedkoopste commerciële teststraat." Wie zich laat testen heeft binnen een kwartier de uitslag.

Het plan is niet vanuit luxe geboren. "De 600 euro overheidssteun per maand is echt te weinig", zegt Fransjan. Het project krijgt ook aandacht in SBS6-programma 'Crisis in de tent' met Herman den Blijker. Maar de teststraat bijft sowieso tot maart open, zegt Fransjan. En alhoewel de horecamannen beter zijn in bier tappen, hebben ze er alle vertrouwen in dat ze met de teststraat de coronacrisis gaan overleven.