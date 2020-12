Villa Pardoes over aanbod geld pornovideo: 'Neem aan dat ze geen cheque komen overhandigen...'

Een fragment uit de betreffende seksfilm (foto: Ben en Natasja/Pornhub). vergroot

Villa Pardoes wil niet reageren op het aanbod van de maker van een pornovideo. Die opperde woensdag om het geld dat hij verdiende met een seksvideo - die hij afgelopen zomer opnam in een vakantiehuisje van de Efteling in Kaatsheuvel - te doneren aan het goede doel. In de vakantieappartementen van Villa Pardoes vieren kinderen van vier tot en met twaalf jaar met een levensbedreigende ziekte 'de leukste vakantie ooit'.

Volgens de maker van de pornofilm, Ben Kruijt, was het niet de bedoeling om de video 'Ben en Natasja Bootcamp 1' groot in de publiciteit te brengen. Volgens hem waren hij en een stel vrienden voor de lol naar de Efteling gegaan en gingen ze na afloop daarvan naar het gehuurde vakantiehuisje. “Door de omstandigheden raakte iedereen in een geile bui en is het gewoon gefilmd."

De video was volgens hem voor privégebruik gemaakt. Maar toen die werd opgemerkt door pretparkwebsite Looopings kwam alles groot in het nieuws. Iets waar de Efteling op zijn zachtst gezegd niet blij mee was.

Excuses

Kruijt - een fotograaf die al 22 jaar erotische films maakt - bood woensdag zijn excuses aan en liet weten dat hij de winst die de film tot dan toe opgeleverde aan Villa Pardoes wilde schenken.

"Ik neem aan dat ze niet een cheque komen overhandigen waarmee ze op de foto willen gaan", reageert een woordvoerster van Villa Pardoes. "Maar giften die anoniem worden gedaan, kunnen niet herleid worden. Wij zullen er echter sowieso geen publiciteit aan geven. Dit is niet een verhaal dat bij ons past."

Een woordvoerder van De Efteling liet zich woensdag in soortgelijke bewoordingen uit en benadrukte 'niet met deze beelden geassocieerd te willen worden'. Het park maakte bekend juridische stappen tegen de makers van de video te overwegen.

Levensbedreigende ziekte

In de vakantieappartementen van Villa Pardoes vieren kinderen van vier tot en met twaalf jaar, die lijden aan een levensbedreigende ziekte, 'de leukste vakantie ooit'. Samen met ouders, broertjes en zusjes kunnen zij in Villa Pardoes genieten van een gratis vakantie. Het verblijf heeft whirlpools, een grote open haard, spelcomputers en een zandbak met glijbaan: alles om het verblijf zo leuk mogelijk te maken.

Villa Pardoes is een initiatief van Stichting Natuurpark de Efteling. De Efteling ondersteunt Villa Pardoes door middel van financiële bijdragen en sponsoring in natura, zoals parkbezoeken en musicalvoorstellingen. Tevens wordt veel vrijwilligerswerk verricht door (oud-) medewerkers.

Verwijderd

De film 'Ben en Natasja Bootcamp 1' zou inmiddels van pornoplatform PornHub verwijderd zijn.

