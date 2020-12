Ongestraft je (illegale) vuurwerk inleveren mag nu ook in Eindhoven en Helmond

Het vuurwerkinleverpunt in Tilburg. vergroot

In Eindhoven kun je vanaf volgende week ook ongestraft je vuurwerk inleveren. Dat laat burgemeester John Jorritsma donderdag weten. Eerder kon dit al in Tilburg en Berkel-Enschot. In Breda kan ook vanaf maandag vuurwerk worden ingeleverd. In Helmond is het alleen mogelijk op 30 december.

In Eindhoven is er op 28 en 29 december een inleverpunt op de parkeerplaats van sportpark De Hondsheuvels. Ook na de jaarwisseling, op 2 januari, kun je hier terecht. In Helmond kan het vuurwerk op 30 december van 8.00 tot 13.00 uur worden bezorgd op het terrein van de oude milieustraat aan de Kanaaldijk. Ook in deze stad komt er begin 2021 nog een mogelijkheid hiervoor.

Tijdens oud en nieuw geldt een vuurwerkverbod zodat de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners niet nog hoger wordt dan die nu al is vanwege corona. Vuurwerk mag dus niet worden verkocht, vervoerd of afgestoken. Mensen mogen het ook niet op zak hebben in publieke ruimtes.

De gemeentes willen ervoor zorgen dat je op een veilige manier van je vuurwerk af kunt komen. De gemeente Eindhoven laat ook weten op deze manier hopelijk mogelijke overlast, vernielingen en letsel tegen te gaan.

Het vuurwerk dat is afgeleverd, wordt afgevoerd en daarna vernietigd.

Voorwaarden geen straf:

Mensen die hun vuurwerk inleveren, worden niet geregistreerd. De bedoeling is dat er dan ook geen straf volgt op het inleveren. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

Je levert vuurwerk in dat is verboden per 15 december 2020, zoals fonteinen en grondtollen. Je levert vuurwerk in dat is verboden per 1 december 2020, zoals knalvuurwerk, vuurpijlen, knalstrengen en singleshots. Je mag hier maximaal 25 kilo van inleveren. Je levert vuurwerk in dat is verboden voor 1 december 2020, bijvoorbeeld professioneel vuurwerk als een cobra of shell. Maar hierbij wordt wel gekeken of het gaat om een 'goedwillende particulier'. Bij twijfel wordt de politie ingeschakeld.

