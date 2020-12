Onderzoek naar menselijke resten in spottershut Luyksgestel nog in volle gang

Politieonderzoek bij de spottershut (Foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Het politieonderzoek in de verwoeste spottershut in Luykgestel is vrijdag nog in volle gang. In de bossen bij Luykgestel explodeerde woensdagnacht een spottershut. In de verwoeste hut werden mogelijk menselijke resten gevonden.

De explosie zou iets te maken hebben met de vermissing van een man. De politie kan daar nog geen uitsluitsel over geven. Ze onderzoekt momenteel of het inderdaad om menselijke resten gaat. Als dat het geval is, dan wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de persoon.

Natuurliefhebber

De vermiste man is voor het laatst gezien in de omgeving van de spottershut. De natuurliefhebber zou woensdagavond in de richting het bosgebied en de spottershut zijn gefietst.

Volgens de politie en de brandweer lijkt het erop dat er voorafgaand aan de brand een explosie is geweest in de spottershut. De politie stopte het onderzoek donderdagavond omdat het te donker werd. De plek is de hele nacht bewaakt. De politie houdt rekening met alle scenario's.

