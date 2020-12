Politieachtervolging eindigt met crash in Breda

Een politieachtervolging in Breda eindigde vrijdagnacht met een crash op de Bavelseparklaan. Een 33-jarige man uit Assen is aangehouden.

Hoge snelheid

Vanaf de afrit Breda/Rijsbergen reed de bestuurder met meer dan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom van Breda. Bij bioscoop Kinepolis op de Bavelseberg vloog de auto uit de bocht. "Wonder boven wonder kwam het voertuig normaal tot stilstand", zo laat de politie weten. De verdachte sprong vervolgens uit de auto en rende weg. Agenten vonden de man in het Breepark en hielden hem aan.