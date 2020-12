Michael van Gerwen viert 'eenzame' kerst met gourmet op zijn hotelkamer in Londen

Darter Michael van Gerwen maakt er het beste van nu hij de kerst noodgedwongen op zijn hotelkamer in Londen doorbrengt. Met zijn collega's Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode waagde hij zich aan de typisch Nederlandse traditie met kerst: gourmetten. In hun geval kreeg de gourmetset een plekje op de vensterbank.

Van kerstsfeer was toen nog niet echt sprake bij beide heren. Getuige de troosteloze foto vanaf de hotelkamer die de twee de wereld in slingerden. Van Gerwen lijkt te wijzen naar het fraaie uitzicht.

Nadat Van Gerwen afgelopen zaterdag zijn eerst partij op het WK darts in Londen won, ging hij nog terug naar huis in de veronderstelling kerst thuis met vrouw en kinderen te kunnen vieren. Vanwege de verscherpte maatregelen door de nieuwe coronavariant in het Verenigd Koninkrijk wijzigde hij zijn plannen echter pijlsnel en vertrok hij drie uur later alweer uit Vlijmen. Zondagavond was hij weer terug op zijn hotelkamer in Londen.