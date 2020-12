Vooral bomen geknakt door harde wind, KNMI blijft waarschuwen voor windstoten

Twee bergingsbedrijven werden ingeschakeld (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). De omgewaaide boom (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer maakt de weg vrij (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Twee bergingsbedrijven werden ingeschakeld (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).

De schade in Brabant als gevolg van de stormachtige wind lijkt mee te vallen. Er zijn de afgelopen nacht en ochtend her en der weliswaar wat bomen omgewaaid en er zijn takken op de weg terecht gekomen, maar ernstige problemen hebben zich nergens voorgedaan. Dit laten woordvoerders van de drie brandweerkorpsen in de provincie desgevraagd weten. De hardste windstoot in Eindhoven was 87 kilometer per uur.

Een vrouw en een man kwamen met de schrik vrij, toen ze met hun auto in Heusden tegen een boom botsten. De boom was omgewaaid en dat zou een gevolg geweest kunnen zijn van de zware windstoten waarvoor het KNMI heeft gewaarschuwd. De wind komt uit een zuidelijke richting en landinwaarts kan die een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur bereiken. Het weerinstituut heeft voor het hele land code geel afgekondigd.

Inzittenden niet gewond, auto zwaar beschadigd

De twee inzittenden van een wagen werden zaterdagnacht rond kwart voor twee geconfronteerd met het natuurgeweld. Langs de N267 bij Heusden was een boom om gewaaid. De bestuurder van de auto kon de boom niet ontwijken en reed er tegenaan. Zowel hij als zijn vrouw, die ook in de wagen zat, kwam er zonder verwondingen vanaf. De auto liep veel schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De zwaar beschadigde auto (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer werd ingeschakeld om de boom kort te zagen en de takken op te ruimen zodat het verkeer richting Heusden, Wijk en Aalburg en Veen weer over de weg kon.

Schade op diverse plekken

Ook elders in de provincie moest de brandweer deze zondag in actie komen. Er werd verspreid over heel Brabant stormschade gemeld, zoals in Eindhoven, Geffen, Halsteren, Loon op Zand, Mierlo, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg en Westerhoven. In de meeste gevallen ging het om een omgewaaide boom wat nauwelijks tot problemen leidde. Bij Leende belandde een boom op de vluchtstrook van de snelweg A2. Dit leverde geen acuut gevaar op. In Bergen op Zoom viel een zware tak precies tussen twee geparkeerde auto's.

De snelweg A59 daarentegen, moest rond half twaalf tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch, bij afrit 's-Hertogenbosch-Centrum, in beide richtingen worden afgesloten. De stremming was na een uur voorbij. De afrit Maaspoort/Hedel was vanuit beide richtingen enige tijd afgesloten door omgewaaide bomen.

De A59 bij Maaspoort (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

In Oss werd enige schade gemeld aan het dak van een makelaarskantoor aan de Kruisstraat. De brandweer is daarop met een hoogwerker omhoog gegaan om het daklood vast te zetten. Hiervoor moest een aantal wegen worden afgezet.

Het losgelaten daklood (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer in actie in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De KNMI laat weten dat in de loop van de middag de wind van het westen uit vrij snel in kracht zal afnemen. Dan verdwijnen ook de zware windstoten. Maar voorlopig moet er dus met een forse wind rekening gehouden worden. Het wordt sowieso een onstuimige dag met veel bewolking en perioden met (mot)regen. Langs de noordwestkust van ons land zijn zelfs zeer zware windstoten mogelijk tot 110 kilometer per uur. Ze zijn een gevolg van de storm Bella, die het vooral op Engeland gemunt heeft.

