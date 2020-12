Auto met twee vrouwen en twee kinderen raakt door windvlaag van de weg

Een auto is zondagmiddag bij Oisterwijk vermoedelijk door een windvlaag van de weg geraakt. In de wagen zaten twee vrouwen en twee kinderen. Zij zijn voor de zekerheid naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg. De wagen reed in de richting van Tilburg en raakte vermoedelijk door de windvlaag in de berm. De bestuurster raakte de macht over het stuur kwijt en kwam met de auto via een sloot op een grasveld terecht. De auto raakte zwaar beschadigd.