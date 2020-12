Aantal doodgereden dieren blijft stijgen ondanks maatregelen

Eén van de vele slachtoffers (foto: archief). vergroot

2020 is een slecht jaar geweest voor de dieren die in de vrije natuur in onze provincie leven. Voor het derde jaar op rij steeg het aantal dodelijke aanrijdingen met deze beesten. Tot aan Kerstmis zijn iets meer dan 1300 dieren in het verkeer omgekomen. Zoals gebruikelijk vielen de meeste slachtoffers onder de reeën: 930 om precies te zijn.

De cijfers zijn afkomstig van de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Zij registreert alle aanrijdingen onder dieren in Brabant en haalt de slachtoffers van de weg. Soms moet ter plaatse het ondraaglijk lijden van een dier worden beëindigd.

Stijgende trend

De tussenstand van 2020 laat ruim honderd meer slachtoffers zien dan de piek in 2017:

2017: 1421

2018: 1166

2019: 1285

Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de negatieve trend, die dit jaar is doorgetrokken. Het verkeersaanbod op de weg is door corona minder geworden, waardoor je zou denken dat het risico voor dieren om aangereden te worden ook kleiner zou zijn. Anderzijds wordt ook gesteld dat dieren nu juist meer uit het schulp kruipen, omdat de mobiliteit is afgenomen. Met alle gevolgen van dien.

'Onrust in veld en bos'

Een woordvoerder van de SAMF meldt dat de meeste wildaanrijdingen op provinciale en gemeentelijke wegen gebeuren en dus niet op autosnelwegen. "Persoonlijk denk ik het aantal aanrijdingen op geen enkele wijze wordt beïnvloed door corona." Of mogelijk toch indirect. "Een oorzaak kan zijn dat er tijdens de lockdowns veel meer mensen in de natuur te vinden zijn. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en dat kan dan tot onrust in veld en bos leiden."

Hij voegt er aan toe dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat vooral de omvang van een dierenkolonie bepalend is. "Hoe meer dieren er leven in de heel beperkte natuur, hoe meer migratie er plaatsvindt. Met als gevolg meer incidenten", aldus de woordvoerder.

Reeën zijn al jaren 'vogelvrij'. Zo legden in 2017 voor zover bekend 961 exemplaren van deze diersoort het loodje in het verkeer. Een jaar later was er een opvallende afname (naar 805), gevolgd door een stijging naar 873 vorig jaar en dus 930 dit jaar . Begin vorige week moest er in Asten nog een gedode ree worden afgevoerd.

Minder wilde zwijnen aangereden

Het aantal wilde zwijnen dat wordt doodgereden, wordt juist met het jaar minder. Mogelijk, zo stelt de SAMF-zegman, door maatregelen van de provincie en wildbeheereenheden, waarbij jagers betrokken zijn. Dit jaar kwamen er 22 wilde zwijnen om het leven. In 2017 waren dat er nog 52, wat overigens werd veroorzaakt door de aanrijding van twee grote groepen (van 12 en 8 dieren). Het aantal dassen dat het slachtoffer werd van het verkeer daalde het afgelopen jaar van 234 naar 214. De SAMF stelde verder dodelijke aanrijdingen vast met onder meer edel- en damherten.

Voor de provincie zullen de totale cijfers over dit jaar tegenvallen. In april 2019 begon ze een campagne om de weg voor mens én dier veiliger te maken. De verkeersactie kreeg de naam 'Ik let op wild' mee, maar het lijkt erop dat die weinig heeft uitgehaald. Maatregelen als wildspiegels, speciale borden en veilige oversteekmogelijkheden hebben de stijging niet kunnen voorkomen. In een eerdere reactie zei een woordvoerder dat ‘wij als wegbeheerder de weggebruiker blijven attenderen op overstekend wild'. De woordvoerder van de SAMF vindt het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

