Coronanieuws: advies aan kabinet: 'Overweeg avondklok met nieuwjaar'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

1071 nieuwe besmettingen in Brabant.

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er landelijk 7453 positieve coronatests gemeld. Dat is het laagste aantal sinds 15 december.

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis.

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om halfvier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen.

Zondag werden in onze provincie 1340 nieuwe besmettingen gemeld.

444 coronapatiënten liggen in Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Het liveblog is gesloten.

22.18 - 'Inzet Defensie in zorginstellingen alleen bij acute hoge nood'

Veiligheidsregio's kunnen alleen om de hulp van defensiepersoneel vragen als de nood in een zorginstelling zo hoog is geworden dat zo'n instelling niet meer kan functioneren. De hulp van Defensie is een uiterste redmiddel. Het leger heeft ook niet zomaar duizend of meer mensen beschikbaar om in te springen.

Die boodschap hebben de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandagavond gekregen, aldus hun voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De burgemeesters vergaderden online met de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Zij zijn vrijwel altijd aanwezig bij het Veiligheidsberaad, omdat Grapperhaus als minister gaat over de openbare orde en De Jonge over corona.

22.15 - 'Beschamend dat Nederland zo laat begint met vaccineren'

Voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM Roel Coutinho noemt het "verbijsterend" en "ook een beetje beschamend" dat Nederland als laatste in de Europese Unie begint met vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei hij maandagavond in Nieuwsuur.

"We zijn toch een ontzettend goed georganiseerd land en je zou zeggen ja dat kunnen wij", zei Coutinho over de vaccinatiecampagne. "En als dan blijkt dat het toch wel vrij lang duurt voor je kunt beginnen, dan vind ik dat toch wel vrij verbijsterend."

Dat Nederland relatief laat begint, betekent volgens de oud-RIVM baas dat de overbelasting van de zorg langer doorgaat. En dat heeft volgens hem niet alleen een nadelig effect voor mensen die het coronavirus oplopen, maar ook voor andere patiënten. "Die kunnen niet opgenomen worden, of operaties moeten worden uitgesteld. Dus dat heeft hele verstrekkende gevolgen. Elke week telt in feite."

Coutinho is emeritus-hoogleraar epidemiologie en was de voorganger van Jaap van Dissel bij het RIVM.

22.10 - Veiligheidsregio's maximaal voorbereid op jaarwisseling

De 25 veiligheidsregio's zijn maximaal voorbereid op de komende jaarwisseling. Alle verloven van politie, brandweer en andere hulpverleners zijn ingetrokken. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hebben maandagavond afgesproken dat handhaven van de openbare orde de eerste prioriteit is in de nacht van optreden tegen te grote groepen die op straat bijeen zouden kunnen komen.

Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, maandagavond gezegd na afloop van een onlinevergadering van de burgemeesters. "Het is tot nu toe op de meeste plekken rustiger dan andere jaren", aldus Bruls. "Maar dat kan ook stilte voor de storm zijn. We houden met alle scenario's rekening, ook met agressie over het vuurwerkverbod en de coronabeperkingen die juist tijdens de jaarwisseling tot uiting komt."

18.15 - Gommers over ic-capaciteit: 'ik ben niet meer hoopvol'

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers maakt zich zorgen over de capaciteit op intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen. Tegen EenVandaag zegt hij "niet meer hoopvol" te zijn.

De ic in het Erasmus MC in Rotterdam, waar Gommers aan het hoofd staat, ligt volgens hem vol. Maandag zou het aantal bedden worden opgeschaald, maar dat ging door personeelstekort niet door. "Daarom doen we morgen nog een poging", aldus Gommers tegen EenVandaag. De situatie verschilt volgens hem per dag, omdat er veel verpleegkundigen zijn die zich moeten laten testen op het coronavirus en afhankelijk van de uitslag weer beschikbaar zijn om te werken.

Hij noemt het "zorgwekkend" dat het opschalen van de ic-capaciteit moeizaam gaat vanwege het tekort aan verpleegkundigen, omdat er tijdens deze tweede golf meer coronapatiënten buiten de ic's opgenomen liggen. Daardoor kan personeel van die afdelingen minder makkelijk bijspringen. "Tijdens de vorige golf was de ic weliswaar ook vol, maar lagen er minder patiënten in de kliniek."

17.45 - Advies aan kabinet: 'Lockdown met jaarwisseling overwegen'

Het kabinet zou moeten overwegen om met oud en nieuw een avondklok in te stellen. Zo kan voorkomen worden dat het aantal besmettingen te ver oploopt. Dat zegt Marino van Zelst van het Red Team. Het RedTeam is een club onafhankelijke deskundigen en komt ongevraagd met adviezen over de coronacrisis. Van Zelst is data-analist en organisatiewetenschapper en geeft les aan Tilburg University.

Hij zegt: “Er zullen mensen zijn die zich met de jaarwisseling netjes aan de maatregelen houden, maar het zal ook op een paar plekken misgaan. Een avondklok is een middel om te handhaven. Als je het aantal besmettingen omlaag wilt brengen, is het een mogelijkheid."

Het kan goed fout gaan. De incubatietijd van het virus ligt op vijf tot zes dagen. Dat betekent dat mensen die met kerst besmet zijn, op hun besmettelijkst zijn met oud en nieuw.

17.00 - Kuipers: druk in ziekenhuizen stijgt sneller dan verwacht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt sneller dan verwacht. Ziekenhuizen behandelen momenteel al bijna 2600 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat niveau zou volgens eerdere berekeningen pas op 31 december worden gehaald.

De nieuwe verwachting is dat het aantal opgenomen patiënten in de komende dagen stijgt naar 2700. "En in de eerste dagen van januari zet de stijging door. We gaan uitkomen boven de piek van de tweede golf. Op veel plekken zien we een sterke stijging, het is echt zoeken naar het laatste beschikbare bed", zegt Ernst Kuipers. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is hij de woordvoerder van de zorg voor coronapatiënten in de ziekenhuizen.

In het hele land is het druk, zegt Kuipers. Dat maakt het ook moeilijk om patiënten te spreiden, want ook in de andere regio's zijn nauwelijks bedden beschikbaar. "Bij de eerste golf was de instroom het grootst in Noord-Brabant en het noorden van Limburg. De tweede golf was vooral in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Nu zien we de grootste druk in Twente, Gelderland, de regio Zwolle en opnieuw Noord-Holland."

16.45 - 500.000 coronavaccins bij Movianto in Oss

Bij Movianto in Oss zijn vandaag 500.000 coronavaccins gearriveerd. Bij het bedrijf worden de vaccins voor heel Nederland voorlopig opgeslagen. Afgelopen zaterdag kwam de eerste lading van tienduizend vaccins van Pfizer en BioNTech al aan in Oss. Het vervoer van de vaccins wordt begeleid door de politie.

De vaccins worden in Oss bewaard in vriezers. Vanaf 8 januari worden ze verder verspreid. Dan begint het inenten van de eerste mensen in Nederland.

De eerste vaccins komen aan bij Movianto in Oss (Foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

16.10 - Ook ziekenhuizen vragen Defensie om hulp

Ziekenhuizen willen hulp van medisch personeel van Defensie om de coronadrukte op te vangen. "Die vraag is opnieuw aan Defensie gesteld. We hebben nog geen reactie erop, ik hoop zo snel mogelijk antwoord te krijgen", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Tot nu toe concentreert Defensie zich op het militair hospitaal in Utrecht dat ook beschikbaar is voor de opvang van coronapatiënten. "Soms is het handiger om mensen op locatie in te zetten. De vraag is of ze noodteams kunnen inzetten waar de nood het hoogst is. Dat kan voor korte tijd zijn, voor een aantal dagen of een week, om daar te helpen", aldus Kuipers. Volgens de ziekenhuisbaas zullen de militaire artsen in de komende dagen hard nodig zijn in een regio als Twente. Hij benadrukt dat Defensie niet onbeperkt mensen beschikbaar heeft en dat het ook met die hulp druk blijft.

16.00 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen tot 2573

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573. Dat is het hoogste aantal sinds 3 november. Op die dag piekte de drukte in de ziekenhuizen door de tweede coronagolf en waren 2653 patiënten opgenomen.

Ten opzichte van zondag steeg het aantal opgenomen Covid-19-patiënten met 152. Dat is de grootste toename in een dag sinds mei, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het bijhouden van de gegevens.

Verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 273 coronapatiënten opgenomen en 148 mensen zien vertrekken naar de intensive care, huis of revalidatiecentrum. Daardoor steeg het aantal coronapatiënten in de klinieken met 125 naar 1922.

Intensive cares namen 54 coronapatiënten op, terwijl 27 mensen de ic verlieten. Hoeveel van hen genoeg opgeknapt waren en hoeveel van hen zijn overleden, is niet bekend. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic's met 27. Dat is de grootste toename op de ic's in een etmaal sinds 24 oktober.

Intensive cares hebben in totaal nog 250 bedden over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Op verpleegafdelingen zijn nog meer dan 2000 bedden beschikbaar voor coronapatiënten en anderen. In totaal hebben de Nederlandse ziekenhuizen dus nog plek voor ongeveer 2300 mensen, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.

15.25 - Minder dan 7500 coronameldingen, 1071 nieuwe besmettingen in Brabant

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend. Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900.

In Brabant zijn er 1071 nieuwe besmettingen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn iets meer dan 770.000 mensen positief getest. In werkelijkheid zijn waarschijnlijk meer Nederlanders besmet geraakt. Het totale dodental steeg maandag tot boven de 11.000. Van 11.042 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden.

Wachten op privacy instellingen...

14.15 - OMT bespreekt coronamutatie

Het OMT komt woensdag bij elkaar om zich te buigen over de stand van zaken van de epidemie, schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het team zal dan ook de elf vastgestelde gevallen van de 'Britse variant' van het coronavirus in Nederland bespreken.

De Jonge schrijft dat "nog veel onbekend" is over deze variant en hoe besmettelijk die is. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in Nederland. "In de loop van deze en volgende week" worden honderden monsters uit alle regio's onderzocht.

13.30 - RIVM: Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland vastgesteld

De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM. Het is aangetroffen bij vijf personen in de regio Amsterdam, bij vijf personen in de regio Rotterdam en bij één persoon in de regio Nijmegen.

12.30 - ROAZ-cijfers

Er zijn in de afgelopen vierentwintig uur 46 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. In totaal liggen er nu 444 mensen met corona in het ziekenhuis. Er zijn in het laatste etmaal acht mensen overleden. Zeven mensen zijn overgeplaatst en 23 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

12.27 - Ex-coronapatiënt bedankt zijn verpleegkundige

Coronapatiënt Jan de Vries lag tijdens de eerste coronagolf vijf weken lang in coma in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarna werd hij verpleegd op de IC. Jan en zijn vrouw Diana gingen onlangs terug naar de IC. Speciaal om die ene verpleegkundige te bedanken. Het complete verhaal lees je hier.

Diana en Jan samen met verpleegkundige Patrix op een IC-kamer in het Catharina Ziekenhuis (Foto: Kim Balster). vergroot

12.15 - ETZ scherpt vanaf 29 december bezoekersregeling aan

'Het wordt te druk in het ziekenhuis', aldus het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

12.10 - 'Mondkapje: De Efteling in 2021'

De Reddit-gebruiker 'therealbadboy' heeft met creatieve Photoshop-skills laten zien hoe Roodkapje er volgens hem in 2021 bij zit.

Geen Roodkapje maar Mondkapje (foto: /therealbadboy' Reddit / vergroot

11.20 - 648 coronabekeuringen in een week

De afgelopen week zijn in het hele land 648 mensen bekeurd en 525 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook zijn er 33 illegale feesten beëindigd. Dat meldt de politie op Twitter. Waar die feesten precies waren, is onduidelijk. Er waren ook Brabantse feestjes bij, want de wijkagent van Drimmelen schreef bijvoorbeeld maandagochtend dat hij zondagnacht toch twee coronafeestjes moest beëindigen. "Zal toch wel een keer ophouden", aldus de wijkagent. Het zijn fors minder coronaboetes en feestjes dan de week ervoor. Toen ging het om bijna dubbel zoveel bekeuringen en feesten.

11.00 - Indonesië sluit grenzen vanwege gemuteerd virus

Indonesië sluit vanaf 1 januari de grenzen voor buitenlandse reizigers uit angst voor mutaties van het coronavirus. De grenssluiting duurt twee weken. In het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn mutaties van het longvirus aangetroffen die besmettelijker zijn dan andere varianten. Andere landen sloten ook al de grenzen of ze weren reizigers uit landen waar de variant is opgedoken. Onder meer in Nederland zijn al besmettingen aangetroffen.

10.30 - 'Tweede prik uitstellen is risicovol'

Het uitstellen van de tweede Pfizer-prik om zo vaccins over te houden om meer mensen alvast de eerste inenting te geven, is een risicovolle stap. Dat zegt hoogleraar vaccinologie in Groningen Anke Huckriede over de plannen daarvoor in België. Volgens de huidige voorschriften moet de tweede prik na drie weken worden gegeven om optimaal te werken.

De eerste prik geeft al wel enige bescherming, maar niet bekend is hoe lang die precies aanhoudt, legt de Groningse professor uit. Het kan volgens haar zijn dat de werking verdwijnt voordat de tweede prik komt en dan zijn mensen weer helemaal níet beschermd. Dan is het zogenoemde "immunologische geheugen" de eerste prik eigenlijk "vergeten".

09.50 - Eerste inentingen België onderweg naar verzorgingshuizen

De eerste inentingen van het coronavaccin in België zijn onderweg naar drie verzorgingshuizen. Vanuit het Universitair Ziekenhuis Leuven zijn de 450 doses van het middel van Pfizer/BioNTech vertrokken. De eerste inentingen zijn verdeeld over de drie Belgische gewesten. De verzorgingshuizen staan in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen. Ieder verzorgingshuis krijgt 150 doses. Het inenten begint maandag om elf uur.

09.22 - Wekelijkse levering coronavaccins dag vertraagd in Europa

De wekelijkse levering van coronavaccins van Pfizer-BioNTech is voor acht Europese landen een dag vertraagd. De Spaanse minister van Gezondheid Salvador Illa zei maandag tijdens een persconferentie dat de levering dinsdag aankomt in plaats van maandag. Alle EU-landen hebben vorige week al inentingen gekregen van de farmaceut, waardoor de start van het vaccinatieprogramma niet in gevaar komt. Volgens Illa zijn de doses die dinsdag aankomen ook direct te gebruiken.

Pfizer-vaccins (foto: Pfizer). vergroot

09.12 - We hebben ons veel minder verplaatst

Door corona hebben we ons het afgelopen jaar veel minder verplaatst dan het jaar ervoor. Op sommige momenten gebruikten we bepaalde vervoersmiddelen zelfs even (bijna) helemaal niet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat nog voordat ook Nederland met een grote corona-uitbraak te maken kreeg, het virus onze mobiliteit al beperkte.

08.47 - Belgische virologen onderzoeken uitstellen van tweede inenting

Belgische virologen gaan onderzoeken of de tweede inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan worden uitgesteld om zo sneller meer mensen een eerste dosis te geven. Voor optimale werkzaamheid zijn twee spuitjes van het middel nodig, de tweede moet drie weken na de eerste worden toegediend.

Pierre Van Damme, vaccinexpert van het coronateam dat de Belgische regering adviseert, zei tegen de televisiezender Eén dat ze zo meer groepsimmuniteit willen opbouwen. "We gaan kijken of het mogelijk is om het tweede spuitje later te geven."

08.45 - RIVM betreurt opmerking Van Dissel over opleidingsniveau verzorgenden

Het RIVM zegt het te betreuren "dat medewerkers van verpleeghuizen zich door een zinsnede van Jaap Van Dissel in een NOS jaarinterview geraakt voelen". Het was volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu "niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen".

Zondag ontstond ophef door uitspraken van de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bij de NOS waarin hij een verband leek te leggen tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN, noemde de uitspraken "een klap in het gezicht van verzorgenden die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor kwetsbare bewoners".

08.30 - Mensen willen duurzamer leven door corona

Een derde van de Nederlanders zegt sinds de coronacrisis duurzamer te willen gaan leven, en zeven procent zegt dat juist minder te willen gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction. Twee derde gelooft dat zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, iets meer dan in 2019. De coronacrisis heeft een tegengesteld effect op de zorgen die mensen hebben over het klimaat. Een kwart van de Nederlanders zegt zich sinds de coronacrisis meer zorgen te maken.

07.40 - Zorgpersoneel vraagt compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 120 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risicobedrag in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.

07.30 - Meer supermarkten open op 1 januari door corona

Meer dan veertig procent van de supermarkten is aankomend jaar gewoon open op nieuwjaarsdag, een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl

Net als tijdens de kerstdagen hebben meerdere gemeenten dit jaar toestemming gegeven om supermarkten te openen op nieuwjaarsdag. Verschillende supermarkten hebben de gemeente verzocht om ook de eerste dag van het nieuwe jaar open te mogen om eventuele drukte te kunnen spreiden. Vorig jaar was negentien procent van de supers open; aanstaande nieuwjaarsdag ruim veertig procent.

03.44 - 'Jaartje geen vuurwerk is echt niet zo'n opoffering'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie heeft 'weinig begrip voor een klaagzang' over de beperkingen bij de komende jaarwisseling. Het verbieden van 'dat knalfeestgedoe' is volgens hem 'echt niet zo'n opoffering'. We moeten volgens Grapperhaus accepteren dat deze jaarwisseling anders zal zijn dan normaal, omdat het 'een beetje een oorlogsjaar is'. De minister roept in het AD Nederlanders op om de jaarwisseling rustig thuis te vieren en hulpverleners te ontzien.

03.30 - Burgemeesters vergaderen online over coronacrisis

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis. Ze blikken terug op de winkeldrukte voor Kerstmis en tijdens de kerstdagen en kijken ook vooruit naar de jaarwisseling met het vuurwerkverbod en de strenge coronaregels. Ook wordt gesproken over de inzet van het leger in de zorg. Meerdere veiligheidsregio's hebben om militaire bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen gevraagd vanwege een tekort aan personeel .

03.30 - Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om halfvier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen lagen zondag 624 coronapatiënten. De verpleegafdelingen behandelden 1797 coronapatiënten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.