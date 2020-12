Coronanieuws: 'Jaartje geen vuurwerk is echt niet zo'n opoffering'

Minister Ferd Grapperhaus (archiefbeeld: Omroep Brabant). vergroot

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis.

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om halfvier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen.

07.40 - Zorgpersoneel vraagt compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 120 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risicobedrag in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.

07.30 - Meer supermarkten open op 1 januari door corona

Meer dan veertig procent van de supermarkten is aankomend jaar gewoon open op nieuwjaarsdag, een ruime verdubbeling ten opzichte van nieuwjaarsdag vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl

Net als tijdens de kerstdagen hebben meerdere gemeenten dit jaar toestemming gegeven om supermarkten te openen op nieuwjaarsdag. Verschillende supermarkten hebben de gemeente verzocht om ook de eerste dag van het nieuwe jaar open te mogen om eventuele drukte te kunnen spreiden. Vorig jaar was negentien procent van de supers open; aanstaande nieuwjaarsdag ruim veertig procent.

03.44 - 'Jaartje geen vuurwerk is echt niet zo'n opoffering'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie heeft 'weinig begrip voor een klaagzang' over de beperkingen bij de komende jaarwisseling. Het verbieden van 'dat knalfeestgedoe' is volgens hem 'echt niet zo'n opoffering'. We moeten volgens Grapperhaus accepteren dat deze jaarwisseling anders zal zijn dan normaal, omdat het 'een beetje een oorlogsjaar is'. De minister roept in het AD Nederlanders op om de jaarwisseling rustig thuis te vieren en hulpverleners te ontzien.

03.30 - Burgemeesters vergaderen online over coronacrisis

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis. Ze blikken terug op de winkeldrukte voor Kerstmis en tijdens de kerstdagen en kijken ook vooruit naar de jaarwisseling met het vuurwerkverbod en de strenge coronaregels. Ook wordt gesproken over de inzet van het leger in de zorg. Meerdere veiligheidsregio's hebben om militaire bijstand in de verpleeg- en verzorgingshuizen gevraagd vanwege een tekort aan personeel .

03.30 - Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om halfvier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen lagen zondag 624 coronapatiënten. De verpleegafdelingen behandelden 1797 coronapatiënten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.