Veel meer supermarkten open op nieuwjaarsdag, kijk hier hoe het in jouw gemeente zit

Meer dan veertig procent van de supermarkten is op nieuwjaarsdag geopend om zo eventuele drukte te spreiden in de strijd tegen het coronavirus. Dat komt neer op een ruime verdubbeling ten opzichte van 1 januari vorig jaar, toen het ging om negentien procent. Dit meldt de website openingstijden.nl.

In 259 gemeenten in Nederland is tenminste één supermarkt open op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten blijven de supermarkten gesloten, dit zijn de veelal kleinere gemeenten. Ook in Brabant zijn veel supermarkten op 1 januari open.

In dit kaartje van LocalFocus zie je of de supermarkt bij jou open is:

Opvallend is bijvoorbeeld dat in Son en Breugel alle vijf de supermarkten die dag open zijn. In Moerdijk is maar één supermarkt open. Mensen uit bijvoorbeeld Altena, Alphen-Chaam, Landerd, Asten en Waalre die écht iets nodig hebben, zullen naar een andere gemeente moeten rijden want daar zijn geen supermarkten open.

Grote gemeenten

In vrijwel alle grote Nederlandse gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten geopend. In Amsterdam zijn met 144 geopende vestigen de meeste supermarkten open. In 83 gemeenten gaat een aantal supers al voor tien uur open, eerder dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag.

Op oudejaarsavond is slechts tien procent van de supermarkten nog open na zeven uur 's avonds.

Tijdens de kerst waren er ook veel meer supermarkten geopend om zo drukte te spreiden vanwege corona. Ook waren veel winkels langer open dan normaal. Sommige supers waren zelfs 24 uur open.

