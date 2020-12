Man bedreigde zijn ex en kind met twee messen, agent die hem neerschoot niet vervolgd

De agent die eerder dit jaar twee keer op een 38-jarige man uit Bergen op Zoom schoot, heeft volgens het Openbaar Ministerie juist gehandeld. Op beelden van zijn bodycam was te zien dat de man met meerdere messen zijn ex-vriendin en haar zoontje bedreigde. Het OM ziet het schieten als 'noodweer', wat betekent dat de agent niet strafbaar is.

Het voorval gebeurde op 21 juni om half vijf 's ochtends bij een huis aan de Paulus Buyslaan in Bergen op Zoom. Agenten kwamen naar het huis na een melding van een ruzie. De 38-jarige man was buiten zinnen en stond te schreeuwen met twee messen in zijn handen. Er werd nog een waarschuwingsschot gelost, maar dat had geen effect.