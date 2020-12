Oud-lerares over Nikkie de Jager: 'Al op jonge leeftijd viel haar drive me op'

vergroot

Op YouTube is maandagavond het eerste deel verschenen van een documentaire over het leven van Nikkie de Jager. De Udense beautyvlogger is wereldberoemd door haar make-up tips.

Pascal Tesser, hoofdeducator van de B Academy in Amsterdam waar ze les kreeg, zag het meteen zitten in de toen 16-jarige Nikkie. “Ze was nog jong, maar wist precies wat ze wilde. Haar drive viel me meteen op. Je ziet ook dat haar video’s steeds beter zijn geworden. Veel cosmeticahuizen willen met haar samenwerken omdat ze zo’n enorm bereik heeft.”

Verkoop make-up

Als de influencer iets aan haar 13,7 miljoen volgers op YouTube adviseert, volgen ze dat massaal op. De verkoop van een make-up product stijgt dan gigantisch, weet Tesser. "De halve wereld koopt het dan. Nikkie is een wereldster, maar ik zie haar niet zo. Ik zie haar gewoon als Nikkie, zoals ze toen was. Een 16-jarige die hier binnenkwam met een droom en die heeft waargemaakt.”

Humor

Volgens Tesser was Nikkie al op jonge leeftijd iemand met zelfspot en veel humor. “Je kon met haar lachen. Ze heeft en had geen divagedrag en geen klagersmentaliteit. Wat dat betreft is ze op en top Nederlands. Het is echt een selfmade woman, ik heb respect voor haar en zie haar als voorbeeld voor andere studenten van de B Academy.”

Dit is de eerste aflevering van NikkieTutorials: Layers of Me:

