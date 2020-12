Twee aanhoudingen in Veen voor negeren van noodverordening

In Veen zijn maandagavond twee mannen aangehouden. Ze hielden zich niet aan de noodverordening die tot 2 januari geldt voor het dorp. Mensen van buiten het dorp hebben er niets te zoeken, aldus de regels.

Mensen van buiten het dorp worden geweerd via toegangscontroles. Op overtreding van de regels staat een boete van maximaal 4350 euro of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden.

De twee mannen probeerden op verschillende plekken het dorp binnen te komen, zegt een politiewoordvoerder. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt in overleg met de officier van justitie besloten of de mannen naar huis mogen met een boete of een nachtje moeten blijven slapen.

Eerder op de avond was het al onrustig in het dorp. Rond zeven uur 's avonds werd een auto in brand gestoken op de beruchte kruising. De politie is massaal aanwezig.