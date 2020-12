Politiek in Altena: "Er is een grens overschreden, dit moet stoppen'

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision vergroot

De ongeregeldheden in Veen zijn ‘onacceptabel en moeten stoppen’. Dat zegt de fractievoorzitter van Altena Lokaal, de een na grootste partij in de gemeenteraad. “Er is een grens overschreden, je wordt als overheid nu gedwongen maatregelen te nemen en die kunnen wat ons betreft niet ver genoeg gaan.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het weer helemaal verkeerd in Veen. Tientallen jongeren kwamen samen, een sloopauto werd in brand gestoken en er werd vuurwerk afgestoken. Ook werd er zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid.

Ieder jaar worden er in Veen rond de jaarwisseling auto’s in brand gestoken. De jongeren zien het als traditie, hoewel het verboden is.

Steun

Fractievoorzitter Philip den Haan: “Het is aan de burgemeester, politie en brandweer om samen te bepalen welke maatregelen er nodig zijn. Maar als wij hen als raadsfractie moeten steunen door goedkeuring aan die maatregelen te geven, dan hebben ze onze steun.”

Hij erkent dat het een jarenlange traditie is. “Maar dit gaat te ver. Als je kijkt wat het aan hulpdiensten, mensen en materieel kost... En ook de coronaregels woren niet gerespecteerd.”

Driehoek

Het CDA, de grootste politieke partij wil geen reactie geven. “De driehoek (politie, justitie, openbaar ministerie) is aan de beurt en moet de juiste beslissing nemen.”

Iets vergelijkbaars zeggen ChristenUnie, Progressief Altena en SGP. SGP-fractievoorzitter Theo Meijboom: “De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, wij gaan daar niet over. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij de juiste dingen doet.”

Verbod

Fractievoorzitter Kees de Waal van Progressief Altena: “Het is ingewikkeld, er is natuurlijk al een verbod. Het gaat al jaren fout en daar komen de problemen rond corona nog eens bij. Maar het is aan de burgemeester en veiligheidsregio om maatregelen te nemen.”

Burgemeester Egbert Lichtenberg zei eerder op de dag al dat het dieptepunt wat hem betreft bereikt is. Over eventuele maatregelen die genomen kunnen worden, liet hij zich niet uit.

