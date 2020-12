Twee mannen aangehouden bij controle noodverordening Veen

De politie is massaal aanwezig in het dorp. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. vergroot

Twee mannen werden maandagavond aangehouden in Veen omdat ze de noodverordening van de gemeente Altena, waarvan Veen een onderdeel is, zouden hebben overtreden. Het ging om een 19-jarige man uit Andel en een 28-jarige man uit Wijk en Aalburg.

Een politiewoordvoerder zei aanvankelijk dat de twee mannen Veen wilden binnenkomen en wees erop dat dit volgens de noodverordening niet was toegestaan. Later op de avond bleek dat de mannen toch een reden hadden om in het gebied te zijn. "Ze zijn daarop direct in vrijheid gesteld", meldt de politie op Twitter.

Even onrustig

Eerder op de avond was het weer even onrustig in het dorp. Rond zeven uur 's avonds werd een auto in brand gestoken op de beruchte kruising van de Van der Loostraat met de Witboomstraat. Daarna keerde de rust terug. De politie was zichtbaar aanwezig op cruciale punten in Veen om te zorgen dat het rustig bleef.

Veen staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken. In het verleden liep dit weleens uit op rellen. Zaterdagavond laat was het voor de derde avond op rij onrustig in Veen. Daarop besloot de burgemeester zondag de noodverordening uit te vaardigen. Die houdt onder meer in dat mensen van buiten het dorp geweerd worden.

Samenscholingsverbod

Verder geldt een samenscholingsverbod voor meer dan twee mensen en is het verboden om iets op zak te hebben dat als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

