Drie verdachten aangehouden voor overval op tankstation A58

Voor de overval op een tankstation van BP langs de snelweg A58 bij Rucphen zijn drie verdachten aangehouden. Het tankstation werd op 23 augustus midden in de nacht overvallen.

De overvaller stond op beeld, maar was door zijn bivakmuts moeilijk te herkennen. In oktober werden beelden van de overval beelden getoond in Bureau Brabant.

Andere overval Vorige week zijn door de politie drie mannen uit Steenbergen (27), Made (19) en Tholen aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de mislukte overval op een tankstation in Krabbendijke. Uit het rechercheonderzoek bleek dat de verdachten uit Steenbergen en Made ook betrokken kunnen zijn bij de overval in Rucphen.

In die zaak is ook een derde verdachte aangehouden, een 24-jarige man uit ’s-Heerenhoek. Komende dagen wordt duidelijk of de verdachte langer in de cel blijft.