Vader en zoon vinden explosieven tijdens schatzoeken, deel Oisterwijkse bossen afgesloten

Een van de explosieven (foto: Arthur Mols) Het tweede explosief (foto: Arthur Mols).

Een deel van de Oisterwijkse bossen is dinsdag afgezet na de vondst van twee explosieven. Vader en zoon vonden daar maandag een granaat en een landmijn toen ze met een metaaldetector gingen schatgraven. "We gingen voor goud maar vonden een bom", zegt vader Arthur Mols met een grinnik.

"We hebben eerst aan zee gezocht met de metaaldetector van mijn zoon Evans (10). We vonden alleen bierdopjes. Een beetje ontmoedigd zijn we bij ons in de buurt gaan zoeken. Toen de metaaldetector bleef piepen zijn we gaan graven. Er kwam een bonk roest naar boven", vertelt Arthur.

'De bonk roest had een verdacht vorm'

Die bonk roest bleek achteraf een granaat te zijn", gaat Arthur verder. "Omdat de detector bleef piepen, zijn we verder gaan zoeken. Pas toen ook deze merkwaardige gevormde bonk roest eruit was, kreeg ik het vermoeden dat het wel eens iets explosiefs kon zijn en heb ik de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gebeld."

De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief rond half acht 's avonds gecontroleerd laten afgaan, zegt een woordvoerder van de gemeente. Oisterwijk. "Dat moest daar, omdat de landmijn te instabiel was om te vervoeren."

'Evans mocht de explosieven tot ontploffing brengen'

Voor zoon Evans is het een onvergetelijk avontuur geworden. "Hij mocht van de EOD de knop indrukken om de gevonden explosieven te laten ontploffen", zegt vader Arthur. "We stonden best ver weg waardoor de knal wel meeviel, maar we wel het gat gezien dat de ontploffing heeft achtergelaten."

In verband met explosiegevaar is het gebied dinsdag tot nadere orde afgesloten. Onduidelijk is hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen.

Evans maakte zelf ook een filmpje over de bijzondere vondst:

