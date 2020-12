Inzamelingsacties vuurwerk in Breda, Tilburg en Eindhoven leveren bijna 300 kilo op

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De inzamelingsacties van vuurwerk in Breda, Tilburg en Eindhoven hebben in totaal 291 kilo opgeleverd. In Breda werd verreweg het meeste vuurwerk ingeleverd, 245 kilo.

In Eindhoven stokte de teller op slechts 26 kilo.

Op zowel maandag als dinsdag werd in Breda en Eindhoven vuurwerk ingezameld. In Breda leverde de eerste inzameldag in de Haagse Beemden en Hoge Vucht 100 kilo op. Op de tweede dag bij winkelcentrum De Burcht, het Brabantplein en Tuinzigt werd 145 kilo ingeleverd.

Geen straf

In Eindhoven werd op maandag 6 kilo vuurwerk ingeleverd en op dinsdag nog eens 20 kilo. Op zaterdag 2 januari kan het vuurwerk nog worden ingeleverd op de parkeerplaats van sportpark 'De Hondsheuvels' aan het J.C. Dirkxpad.

In Tilburg werd voor de kerstdagen al zo'n 20 kilo vuurwerk ingezameld.

Sterretjes

Om de zorgsector te ontlasten is er dit jaar tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod. Het hebben en vervoeren van vuurwerk is dus strafbaar. Vuurwerkbezitters konden in diverse Brabantse steden tot 25 kilo vuurwerk inleveren zonder ervoor gestraft te worden.

Het verbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is licht vuurwerk, bijvoorbeeld sterretjes en trektouwtjes.

