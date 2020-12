Christel de Laat-fan Karlijn (30) verliest strijd tegen borstkanker: 'Je bent voor eeuwig bij ons'

Vanuit haar ziekenhuisbed keek Karlijn nog naar het optreden van Christel de Laat. vergroot

Karlijn Willemsen uit Heusden is op 30-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Onlangs kwam de vrouw in het nieuws, omdat ze door haar ziekte niet bij de show van cabaretière Christel de Laat kon zijn. De Laat liet het er niet bij zitten en zorgde ervoor dat Karlijn via een livestream mee kon kijken vanuit het ziekenhuis.

Op Instagram reageert de familie van Karlijn op het overlijden. "Wat heeft ze geleefd! Ze heeft gereisd, gefeest, getrouwd, gegeven en enorm veel lief gehad. We zullen je enorm missen maar gunnen je nu je verdiende rust. Je bent voor eeuwig bij ons, we nemen je overal mee naartoe", zo staat in het bericht.

De Brabantse vocht al vier jaar tegen borstkanker. In oktober bleek dat er uitzaaiingen waren in de hersenen en kreeg ze te horen dat ze dat niet zou overleven. Op 28 december overleed ze. "Een van haar laatste boodschappen was LEEF! En dat gaan we doen", schrijft haar familie in de mededeling.

"Dat ze toch heeft kunnen meekijken en haar familie heeft kunnen zien, dat is heel bijzonder", zei De Laat destijds na haar show. "Dan merk je hoe dankbaar je moet zijn. De beperkingen die we opgelegd krijgen vanwege het coronavirus zijn heel vervelend, maar wij kunnen gewoon naar buiten met ons mondkapje op. En Karlijn kan dat binnenkort niet meer."

