Anke lag 80 kilometer van huis op de corona-afdeling: 'Het was een rottijd'

Door topdrukte in de ziekenhuizen worden dagelijks patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen. In Brabant werden deze week 24 patiënten overgeplaatst. Ook Anke van Berkel (69) uit Goirle lag tijdens de tweede coronagolf 80 kilometer van huis in het ziekenhuis.

Het afgelopen jaar was alles behalve een topjaar voor Anke. Ze kreeg een klaplong, hartinfarct en even later moest een pacemaker worden geplaatst. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ze er een coronabesmetting bovenop. Ze belandde in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze was benauwd en kortademig en moest daarom aan het zuurstof.

Door topdrukte was er al snel geen plek meer voor haar op de corona-afdeling. “De verpleegkundigen hadden uit overmacht eigenlijk nauwelijks tijd voor me”, vervolgt Anke. Ze werkte zelf jarenlang als verpleegkundige in het Tilburgse ziekenhuis voor haar pensioen. “Ik bemoeide me er dan ook mee als ik door de drukte zag dat dingen niet goed gingen.”

“Ik vond de rit werkelijk fantastisch! Dit maak je nooit meer mee."

Ze kreeg na twee weken in het ETZ te horen dat ze met de ambulancebus naar het ziekenhuis in Roermond moest. Wie denkt dat de overplaatsing een extra klap was voor de zieke Anke, heeft het mis. “Ik vond de rit werkelijk fantastisch! Motoragenten begeleidden ons en iedereen stopte voor de bus. Dit maak je nooit meer mee.” Bovendien was het na twee weken in het ziekenhuis een fijne onderbreking. “Vooral de stukjes binnendoor waren geweldig.”

Ook in het Roermondse ziekenhuis verbleef ze twee weken. “Het was veel te ver rijden voor zo’n kort bezoekje. Videobellen met mijn man bleek de oplossing. Mijn kleinkinderen heb ik natuurlijk heel erg gemist. Het was eigenlijk maar een rottijd.”

“Ik heb nog steeds zuurstof nodig als ik me inspan.”

Op 27 november werd ze ontslagen uit het ziekenhuis, na een totale ligtijd van een maand. Ze werkt nog altijd aan haar herstel. Overdag hoeft ze niet meer aan de beademing. “Ik heb nog steeds zuurstof nodig als ik me inspan.” Het gaat nu alweer een stuk beter met haar. “Deze week ben ik voor het eerst met de rollator naar het buurtcentrum geweest. Dat was echt een mijlpaal!”, vertelt ze trots.

Brabantse ziekenhuizen plaatsen in zowel drukke als rustige tijden coronapatiënten uit of nemen deze over. Landelijk worden de patiënten zo goed mogelijk verdeeld, om de zorg overal zo veel mogelijk op peil te houden. Op het hoogtepunt (24 maart) waren 87 uitplaatsingen op één dag in onze provincie, blijkt uit cijfers van het ROAZ.

