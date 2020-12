Olga heeft eerste foodsharekast van Eindhoven in haar voortuin staan: 'Iedereen heeft wel iets over'

Van nootjes tot ragout en van tomatensoep tot koffie. De foodsharekast van Olga Jonk in Eindhoven staat bomvol, nu veel buurtbewoners hun kerstpakket hebben gekregen. Maar ook de andere maanden werd er veel eten gebracht en geruild, zegt Jonk die de kast een half jaar geleden in haar voortuin neerzette.

Ook in steden als Breda en Utrecht vind je dergelijke foodsharekasten “Ik heb eerder een minibieb succesvol opgezet, die bij de boerderij van mijn ouders in Valkenswaard staat en heel succesvol is", vertelt Olga. "Ik bedacht dat dat ook met eten kon. Iedereen heeft weleens iets over. Zo had ik een pakje met twee zakjes satésaus, die ik niet lekker vond. Het nog dichte zakje heb ik in de kast gezet.”

Voedselverspilling tegengaan

Van koeken tot blikjes tonijn, alles is welkom wat haar betreft. “Ik kijk iedere dag even wat erin staat en of het goed verpakt is. Sommige mensen zeggen dat ik het beter naar de voedselbank kan brengen. Maar ik richt me niet speciaal op de arme mensen. Ik wil voedselverspilling tegengaan. Je mag ook een aangebroken pak koekjes of blikje tonijn dat over datum is in de kast zetten. Er zijn genoeg mensen die dat willen hebben en wel even ruiken of het nog goed is.”