Coronanieuws: 1301 nieuwe coronagevallen in Brabant, basisscholen niet voor 18 januari open

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Basisscholen en de kinderopvang blijven definitief tot 18 januari dicht

Nederland kreeg er donderdag 9719 nieuwe coronabesmettingen erbij, in Brabant waren dat er 1301.

Het aantal ic-opnames voor het eerst in tweede golf boven de honderd in de Brabantse ziekenhuizen

De Belgische politie gaat strenger controleren aan de grens

RIVM-baas Van Dissel denkt dat versoepelingen vanaf half februari mogelijk zijn

17.45 - Vereniging ziekenhuizen waarschuwt voor 'ongekende noodsituatie'

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, Ad Melkert, vreest een 'ongekende noodsituatie' en roept kabinet en Tweede Kamer andermaal op om 'op zo kort mogelijke termijn' vaccinaties tegen corona beschikbaar te stellen aan bepaalde groepen zorgmedewerkers in de ziekenhuizen.

"Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening", zegt hij. De prik voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen is daarom een 'topprioriteit'.

17.43 - CNV: logisch en goed besluit om niet eerder te openen

CNV Onderwijs vindt het niet eerder openen van de scholen 'een logisch en goed besluit van het kabinet'. Er is nog veel onduidelijk over de 'Britse coronavariant', zegt de organisatie. Niet eerder openen 'geeft rust en duidelijkheid'. "Veiligheid van onderwijspersoneel en leerlingen staat voorop", vindt de bond.

17.40 - OMT: vijftien besmettingen met 'Britse variant' in Nederland

Inmiddels is bij vijftien mensen in Nederland de 'Britse variant' van het coronavirus aangetroffen, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Deze variant is voor zover bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Maandag waren volgens het RIVM nog elf mensen met deze variant besmet.

In de regio Rotterdam zijn negen gevallen in verband gebracht met een basisschool. Vorige week overleed daar een jonge onderwijzeres. Ze was besmet met het virus, maar de doodsoorzaak is niet bekend. Ook is niet bekend of ze besmet was met de Britse variant.

In de regio Amsterdam zijn vijf gevallen van het Britse virus aangetroffen. Geen van hen heeft "een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk", schrijft De Jonge. In de regio Nijmegen is het virus aangetroffen bij een reiziger die terugkwam uit Engeland.

17.20 - AOb: Neem zorgen over terugkeer naar scholen serieus Onderwijsbond AOb dringt er bij het kabinet op aan de zorgen van het schoolpersoneel over de terugkeer na de vakantie van bepaalde groepen leerlingen serieus te nemen. Het praktijkonderwijs gaat ondanks de lockdown bijvoorbeeld alweer door, net als het voortgezet speciaal onderwijs, aldus de bond.

Ook lessen voor examenleerlingen en de schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar worden voortgezet. "Er is veel onrust door de stijging van het aantal besmettingen, de nieuwe variant, of er nog plaats is in de ziekenhuizen en de onduidelijkheid hierover", aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers.

17.05 - Kabinet scherpt testbeleid kinderen tot en met 12 jaar aan

Het kabinet gaat het testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aanscherpen, schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder donderdag adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet om deze maatregel te nemen. Het plan wordt 'zo spoedig mogelijk' uitgewerkt.

Nu is het zo dat kinderen tot en met zes jaar niet getest hoeven te worden bij klachten. Oudere kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid.

16.50 - De Jonge: nog geen effect van lockdown zichtbaar

In de dagelijkse coronacijfers is nog niet te zien dat de lockdownmaatregelen beginnen te werken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is 'nog geen duidelijk effect zichtbaar'.

Het kabinet besloot 2,5 weken geleden, op 14 december, om alle niet-essentiële winkels te sluiten. Ook basisscholen en middelbare scholen gingen dicht. Verder adviseerde het kabinet om hooguit twee gasten per dag thuis te ontvangen, en om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat moest de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

16.45 - Brabantse ziekenhuizen steeds verder onder druk: belangrijke operaties komen in gevaar

Belangrijke en urgente operaties in de Brabantse ziekenhuizen dreigen in gevaar te komen omdat het aantal coronapatiënten de afgelopen dagen fors is opgelopen. Onder meer de behandeling van kankerpatiënten en nierpatiënten moet hierdoor langer worden uitgesteld dan noodzakelijk. Dat zegt ROAZ-voorzitter Bart Berden namens de ziekenhuizen.

16.10 - OMT: test kinderen onder twaalf bij klachten

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis, vindt dat ook kinderen onder de twaalf getest moeten worden bij klachten. Het OMT komt met dat advies, nadat bleek dat de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus, rondgaat onder basisschoolkinderen. Eerdere varianten van het virus leken zich minder te verspreiden op basisscholen.

16.05 - Basisscholen en kinderopvang inderdaad dicht tot 18 januari

Het minister van Onderwijs meldt dat basisscholen en kinderopvang definitief tot 18 januari dicht blijven. Er was een verzoek van de Tweede Kamerfracties van D66 en GroenLinks om in de kerstvakantie te kijken of de scholen eerder open konden. Het ministerie besloot donderdag de scholen dicht te houden. Onderwijsminister Arie Slob zegt dat de zorg nog te zwaar door het coronavirus belast wordt.

16.00 - Gemeenten: nog een keer de regels

Verschillende gemeenten nemen de coronaregels rondom de jaarwisseling nog een keertje met hun inwoners door, bijvoorbeeld de gemeente Cranendonck.

Wachten op privacy instellingen...

15.40 - Weer fors meer coronapatiënten in het ziekenhuis, 713 op de ic

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors toegenomen. Op oudejaarsdag liggen 2817 patiënten vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis. Dat zijn er 113 meer dan op woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vooral op verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Maar ook op de intensive care is het voller. Daar liggen nu 713 Coivd-patiënten, elf meer dan gisteren.

15.30 - RIVM: 9719 nieuwe coronameldingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 9719 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9500 de dag ervoor.

15.25 - 1301 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant kwamen er de afgelopen 24 uur 1301 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er vier meer dan gisteren.

Wachten op privacy instellingen...

14.30 - Veiligheidsberaad: 2800 kilo vuurwerk ingeleverd

Tot nu toe is landelijk 2800 kilo aan vuurwerk ingeleverd, meldt het Veiligheidsberaad donderdag. Mensen konden de afgelopen dagen vuurwerk afgeven bij speciale punten, zonder een boete te krijgen. Om de zorg te ontlasten, is het afsteken van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling verboden. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie, zoals knalerwten en sterretjes, zijn nog toegestaan.

De politie heeft de afgelopen weken 'een veelvoud' van de hoeveelheid ingeleverd vuurwerk in beslag genomen. Afgelopen maandag meldde de politie dat het dit jaar om meer dan 112.000 kilo gaat. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019. In week 51 (14 tot en met 20 december) werd er nog een 4300 kilo toegevoegd aan de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM)

14.15 - Fors meer agenten op straat tijdens jaarwisseling

In Brabant wordt komende nacht meer politie ingezet dan andere jaren om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Dat zeggen de voorzitters van de veiligheidsregio's in een interview met Omroep Brabant. Ze doen een dringend beroep op alle Brabanders om zich tijdens de jaarwisseling aan de coronaregels te houden.

14.00 - 'Zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden op omvallen'

Veel zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden staan op omvallen. Om de veiligheid van kinderen in en rondom het water te kunnen blijven garanderen in Nederland is steun vanuit de overheid nodig. Dat stelt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) na de derde gedwongen sluiting vanwege het coronavirus.

Volgens voorzitter Shiva de Winter zijn de geldende steunpakketten vanuit de overheid "bij lange na niet voldoende en vele kijken richting het einde van hun kunnen. Het massaal omvallen van zwemscholen en zwemlesaanbieders zou een regelrechte nationale ramp betekenen voor het zwemonderwijs, veiligheid en continu´teit van onderwijs. Het onbegrip is extreem groot dat de huidige zwembranche zwijgt en het in stilte laat gebeuren."

13.15 - Politie paraat en avondklok tijdens Belgische jaarwisseling

België maakt zich op voor een jaarwisseling met strenge coronaregels. Dit jaar is vuurwerk afsteken verboden, net als het organiseren van feestjes. Ook geldt in België een avondklok. Verschillende politieafdelingen hebben al aangekondigd een zerotolerancebeleid te hanteren.

In heel Vlaanderen geldt een avondklok vanaf middernacht tot 05.00 uur. In Brussel en Wallonië mogen mensen al vanaf 22.00 uur de straat niet meer op tot 06.00 uur in de ochtend. Elk huishouden mag één persoon uitnodigen, dus feestjes zijn verboden.

13.00 - Belgische politie gaat strenger controleren aan de grens

De Belgische politie gaat in het nieuwe jaar nog strenger toezien op naleving van de regels die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Reizigers die uit het buitenland komen, krijgen volgens de federale politie te maken met systematische controles.

De wegpolitie, spoorwegpolitie en luchtvaartpolitie voeren nu ook al controles uit, maar gaan die vanaf vrijdag aanscherpen. Er komen willekeurige controles op wegen aan de grens en op stations waar internationale treinen stoppen. Ook zal extra worden gecontroleerd op vliegvelden.

12.30 - 'De Jonge legt smeekbede Gommers en Kuipers naast zich neer'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageert deze week niet meer op de dringende oproep van Diederik Gommers en Ernst Kuipers om aanstaande maandag al te beginnen met het vaccineren van ziekenhuispersoneel. Dat laat zijn woordvoerder weten aan het AD. De twee deden woensdagavond in Nieuwsuur de oproep aan het kabinet om maandag al te starten met het inenten van essentieel ziekenhuispersoneel.

Wachten op privacy instellingen...

12.00 - Aantal ic-opnames voor het eerst in tweede golf boven de honderd

Het aantal opnames op de intensive cares in de Brabantse ziekenhuizen is gestegen tot boven de honderd, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ. Het is voor het eerst in de tweede coronagolf dat het aantal ic-opnames boven de 100 ligt. Donderdag liggen er 103 coronapatiënten op de Brabantse ic's. Tijdens de eerste golf lag de piek op 176. De druk op de ziekenhuizen is de afgelopen week fors toegenomen.

Er zijn 42 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen in de afgelopen 24 uur. In totaal liggen er nu 458 mensen met het virus in de Brabantse ziekenhuizen (IC en klinieken), dat zijn er drie minder dan gisteren. 52 mensen mochten in het afgelopen etmaal naar huis en vier mensen werden overgeplaatst. 1 coronapatiënt is overleden aan de gevolgen van het virus.

11.30 - Geen feestje rond Postcodekanjer vanwege corona

De bekende kanjertruck van de Nationale Postcode Loterij blijft voor het eerst in zijn bestaan op nieuwjaarsdag in de garage. Normaal gesproken worden op 1 januari de winnaars van de miljoenenprijs bekendgemaakt en gaan veel mensen de straat op, maar de loterij zegt ieder risico op verspreiding van het coronavirus te willen voorkomen. Daarom ziet de organisatie deze keer op 1 januari af van de feestelijke activiteiten rond de verdeling van de Postcodekanjer, die dit jaar 54,9 miljoen euro bedraagt.

10.54 - Elf militairen aan de slag bij verpleeginstelling in Enschede

Elf militairen worden ingezet bij verpleeginstelling Liberein in Enschede om het personeel daar te ondersteunen. Dat heeft Defensie donderdag bekendgemaakt. Een bestuurder van Liberein deed woensdag in dagblad Tubantia zijn beklag over de mensen die worden gestuurd. Slechts een deel van hen is medisch geschoold, aldus Dick Ten Brinke.

08.23 - Politie maakt eind aan illegaal feest in Hoofddorp

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een illegaal feest op een bedrijventerrein in Hoofddorp beëindigd. In totaal waren er ruim 120 personen aanwezig in een leegstaand pand, die door de politie zijn gecontroleerd. Het is niet duidelijk of iemand is aangehouden.

06.00 - 'Vertrouwen in woningmarkt volledig hersteld'

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is volledig hersteld van de eerdere daling door de coronacrisis en ligt nu zelfs boven het niveau van een jaar eerder. Dat zegt ING op basis van zijn Woonindex die het vertrouwen meet. Zowel starters als huizenbezitters verwachten dat de woningprijzen verder zullen stijgen en dat de hypotheekrente gaat dalen de komende tijd.

05.30 - 30.000 besmettingen in Duitsland in 24 uur tijd

In Duitsland zijn afgelopen etmaal 32.552 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hoge aantal betekent een toename van zo'n 50 procent ten opzichte van het aantal nieuwe besmettingen dat woensdag werd gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

05.00 - Van Dissel: vanaf half februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat "dat weer een heel eigen leven" gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.

04.00 - Hulpverleners gespannen om jaarwisseling

Politie, brandweer, ambulancediensten en burgemeesters hebben zich maximaal voorbereid op de komende jaarwisseling. Alle bestuurders en hulpverleners zijn gespannen over het verloop van de nacht van donderdag op vrijdag vanwege het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen. "Het is onvoorspelbaar", aldus korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.

03.30 - Nieuw-Zeeland viert oud & nieuw zonder beperkingen

Wat de rest van de wereld alleen maar kan hopen voor oud en nieuw 2021, is voor Nieuw-Zeeland nu al de realiteit: een onbekommerde jaarwisseling met feest, festivals en vuurwerkshows. In het land zijn er geen besmettingen bekend waardoor evenementen kunnen doorgaan. Ook zonder maximumaantallen en beperkingen.

03.05 - Grimmige mijlpaal VS: meer dan 3900 doden in etmaal

Opnieuw hebben de Verenigde Staten een niet te benijden record verbroken in de corona-epidemie met meer dan 3900 doden in een etmaal. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, die wereldwijd de besmettingsaantallen en de dodenaantallen bijhoudt.

02.45 - Verpleger VS krijgt corona na toedienen van Pfizer-vaccin

Een Amerikaanse verpleger is positief getest op het coronavirus nadat hij was ingeënt met het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Een medisch deskundige en Pfizer stellen dat het lichaam na vaccinatie meer tijd nodig heeft om bescherming op te bouwen. Volgens Pfizer kan de patiënt besmet zijn geraakt met het coronavirus vlak voor of na de vaccinatie.

02.20 - 'GGD'en kregen pas begin december opdracht tot vaccineren'

Het starten met vaccineren in Nederland had vlotter gekund, stelt Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij geeft in een interview in NRC tevens aan dat de GGD'en pas "begin december" opdracht hebben gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om direct te helpen met inenten.

00.00 - RIVM zegt: 'Later beginnen met vaccineren maakt geen verschil'

Dat Nederland later dan andere landen begint met vaccineren tegen corona, is voor de totale sterfte niet heel bepalend, zeggen Hans van Vliet en Jaap van Delden van het RIVM tegen De Telegraaf. "Een week meer of minder maakt geen groot verschil", aldus Van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma tegen de krant.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.