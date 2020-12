Coronanieuws: ‘Vanaf half februari versoepelingen mogelijk’, zegt Van Dissel

(archieffoto: NPO) vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronagevallen is gestegen: in Brabant kwamen er 1300 patiënten bij in een etmaal

RIVM-baas Van Dissel denkt dat versoepelingen vanaf half februari mogelijk zijn

Brabant krijgt de primeur: allereerste coronavaccinatie wordt gezet in Veghel

08.23 - Politie maakt eind aan illegaal feest in Hoofddorp

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een illegaal feest op een bedrijventerrein in Hoofddorp beëindigd. In totaal waren er ruim 120 personen aanwezig in een leegstaand pand, die door de politie zijn gecontroleerd. Politie maakt eind aan illegaal feest in Hoofddorp.

06.00 - 'Vertrouwen in woningmarkt volledig hersteld'

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is volledig hersteld van de eerdere daling door de coronacrisis en ligt nu zelfs boven het niveau van een jaar eerder. Dat zegt ING op basis van zijn Woonindex die het vertrouwen meet. Zowel starters als huizenbezitters verwachten dat de woningprijzen verder zullen stijgen en dat de hypotheekrente gaat dalen de komende tijd.

05.30 - 30.000 besmettingen in Duitsland in 24 uur tijd

In Duitsland zijn afgelopen etmaal 32.552 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hoge aantal betekent een toename van zo'n 50 procent ten opzichte van het aantal nieuwe besmettingen dat woensdag werd gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

05.00 - Van Dissel: vanaf half februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat "dat weer een heel eigen leven" gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.

04.00 - Hulpverleners gespannen om jaarwisseling

Politie, brandweer, ambulancediensten en burgemeesters hebben zich maximaal voorbereid op de komende jaarwisseling. Alle bestuurders en hulpverleners zijn gespannen over het verloop van de nacht van donderdag op vrijdag vanwege het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen. "Het is onvoorspelbaar", aldus korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.

03.30 - Nieuw-Zeeland viert oud & nieuw zonder beperkingen

Wat de rest van de wereld alleen maar kan hopen voor oud en nieuw 2021, is voor Nieuw-Zeeland nu al de realiteit: een onbekommerde jaarwisseling met feest, festivals en vuurwerkshows. In het land zijn er geen besmettingen bekend waardoor evenementen kunnen doorgaan. Ook zonder maximumaantallen en beperkingen.

03.05 - Grimmige mijlpaal VS: meer dan 3900 doden in etmaal

Opnieuw hebben de Verenigde Staten een niet te benijden record verbroken in de corona-epidemie met meer dan 3900 doden in een etmaal. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, die wereldwijd de besmettingsaantallen en de dodenaantallen bijhoudt.

02.45 - Verpleger VS krijgt corona na toedienen van Pfizer-vaccin

Een Amerikaanse verpleger is positief getest op het coronavirus nadat hij was ingeënt met het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech. Een medisch deskundige en Pfizer stellen dat het lichaam na vaccinatie meer tijd nodig heeft om bescherming op te bouwen. Volgens Pfizer kan de patiënt besmet zijn geraakt met het coronavirus vlak voor of na de vaccinatie.

02.20 - 'GGD'en kregen pas begin december opdracht tot vaccineren'

Het starten met vaccineren in Nederland had vlotter gekund, stelt Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij geeft in een interview in NRC tevens aan dat de GGD'en pas "begin december" opdracht hebben gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om direct te helpen met inenten.

00.00 - RIVM zegt: 'Later beginnen met vaccineren maakt geen verschil'

Dat Nederland later dan andere landen begint met vaccineren tegen corona, is voor de totale sterfte niet heel bepalend, zeggen Hans van Vliet en Jaap van Delden van het RIVM tegen De Telegraaf. "Een week meer of minder maakt geen groot verschil", aldus Van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma tegen de krant.

