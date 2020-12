Wachten op privacy instellingen... Het huis heeft forse schade (foto: Bart Meesters/SQ Vison Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Huis in Den Bosch zwaar beschadigd door brand

Een huis aan de Voltastraat in Den Bosch is woensdagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Volgens een ooggetuige zou een man iets brandbaars over de schutting hebben gegooid. Ook de politie gaat uit van brandstichting.

De brand ontstond rond kwart over elf. Een grote hoeveelheid spullen die achterin de tuin stond, vloog daardoor in brand. Door de vlammen smolt de dakgoot van het huis en ook de kozijnen werden zwart geblakerd.

De brandweer had de handen vol aan de brand. Om er zeker van te zijn dat het vuur uit was, moest de grote hoeveel spullen uit elkaar worden getrokken.

Bij de brand kwam veel rook vrij (foto: Bart Meesters/SQ Vison Mediaprodukties). vergroot

vergroot

