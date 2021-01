Wat nou vuurwerkverbod? In heel Brabant werd er lustig op los gestookt

Wachten op privacy instellingen... Archieffoto: Erald van der Aa Volgende Vorige vergroot 1/2 Er werd volop vuurwerk afgestoken in Brabant, ondanks het nadrukkelijke verbod

Ondanks een nadrukkelijk verbod werd op veel plaatsen in Brabant tijdens de jaarwisseling knal- en siervuurwerk afgestoken. Kort na middernacht doken vanuit elke regio van de provincie video's op waarop te zien is dat er flink wat werd afgestoken.

Het vuurwerkverbod is ingesteld om het zorgpersoneel te ontlasten. Veel zorgmedewerkers zijn overbelast vanwege de coronacrisis. De ziekenhuizen liggen vol coronapatiënten. Daardoor moest de reguliere zorg al afgeschaald worden en nu dreigen ook belangrijke operaties uitgesteld te moeten worden.

Daar komt bij dat de jaarwisseling traditioneel een van de drukste momenten voor de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen is.

Veiligheidsrisicogebied

Ruim voor middernacht was er in verschillende plaatsen sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkwamen en vuurwerk afstaken, onder meer in Den Bosch.

Daar dreigde de situatie zo uit de hand te lopen dat de gemeente Den Bosch op last van burgemeester Jack Mikkers delen van de stad donderdagavond om tien uur bestempelde als veiligheidsrisicogebied. Deze maatregel geldt tot vijf uur zaterdagmiddag. Dit geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren, evenals de toegangswegen naar dit gebied.

Auto's en banden in brand

In Den Bosch was volgens Wouter niets van het vuurwerkverbod te merken. "Het knalde er hier lustig op los. Ik hoorde hier knallen die niet afkomstig zijn van een simpel rotje..." Ook Josefien spreekt van 'belachelijk veel vuurwerk'.

Een van de plaatsen waar het ook goed raak was, was Tilburg. Volgens een bewoner van de Reeshof werd daar 'evenveel vuurwerk afgestoken als anders'. Monique woont daar ook en bevestigt dit. "Veel illegaal en zwaar vuurwerk. Verspreid over de avond vaak zware ontploffingen."

Paul is verontwaardigd over al dit vuurwerk en vindt dat deze mensen 'zich de ogen uit de kop moeten schamen'. "Dit vuurwerkverbod is bedoeld om de zorg niet te overbelasten, die kampt met een piek in de hoeveelheid corona-opnames!" John heeft een andere ervaring. Hij vindt de ophef dan ook overdreven. "Het valt heus wel mee."

Auto's en banden in brand gestoken

Het lijkt er overigens wel op dat mensen minder langdurig vuurwerk afstaken dan andere jaren. Wel werden op veel plekken auto's, banden en andere dingen in de brand gestoken. Lees alles over het verloop van de jaarwisseling in ons liveblog.

