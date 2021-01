Coronanieuws: 'gelukkig' zeldzaam rustig in Oogziekenhuis, politie grijpt in bij coronafeestjes

Lege bedden door uitblijven vuurwerkletsel (foto: archief). vergroot

Ook dit nieuwe jaar gaan we door met het liveblog waarin we de belangrijkste ontwikkelingen van de coronacrisis in en buiten Brabant op een rij zetten.

De hoofdpunten:

Basisscholen en de kinderopvang blijven definitief tot 18 januari dicht

Nederland kreeg er donderdag 9719 nieuwe coronabesmettingen erbij, in Brabant waren dat er 1301.

Het aantal ic-opnames voor het eerst in tweede golf boven de honderd in de ziekenhuizen in onze provincie.

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen vanaf half februari mogelijk zijn.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

8.45 – ‘Vuurwerkverbod permanent’

Zijn rustigste jaarwisseling ooit sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen. "Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven.”

“In de 34 jaar dat ik hier werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt", aldus De Faber. Hij is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten.

Tijdens de jaarwisseling is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij het Rotterdamse ziekenhuis binnengebracht. Vorig jaar waren dat er achttien. Verder zijn twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten. Op nieuwjaarsdag wordt nog wel een patiënt uit een ander ziekenhuis bij Het Oogziekenhuis geopereerd. Ook in Brabant was, voor zover bekend, het aantal verwondingen veel minder dan in andere jaren.

6.40 – Vriendenfeest loopt uit de hand

Volgens een wijkagent in Schijndel is de afgelopen nacht ruzie ontstaan in een huis waar een bewoner een volle woonkamer vrienden ontving. Ze kregen ‘ruzie aan huis met andere groep.’ De agent, Ger Roumen, moest even bemiddelen toen het uit de hand liep. Hij maakte de ouders van de jongen, toen ze later thuiskwamen, duidelijk dat er andere coronaregels zijn. Roumen had niet het idee dat zijn woorden aankwamen: “Jammer, voor mijn gevoel één oor in, ander oor uit...”

4.45 – Agenten gewond bij beëindigen feest

In Arnhem moest de politie vrijdagochtend vroeg een einde maken aan een feest in een bunker op een terrein aan de Koningsweg. Drie agenten raakten hierbij gewond. De Mobiele Eenheid werd zelfs ingeschakeld om de ontruiming ordelijk te laten verlopen. Er waren zeker zeventig bezoekers. Drie van hen zijn aangehouden wegens het plegen van openlijk geweld.

In Didam heeft de politie veertien jongeren bekeurd, omdat zij in een keet een illegaal feestje aan het vieren waren. Ze konden niet de coronamaatregelen volgen en de anderhalvemeter afstand houden.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.