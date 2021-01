Sushibezorger ontsnapt aan dood bij afsteken vuurwerkbom in Den Bosch

Beeld: Bosscheboll/Twitter vergroot

Een sushibezorger is oudejaarsavond aan de dood ontsnapt toen hij in Den Bosch onderweg was naar een adres om eten te brengen. Toen hij over de Graafseweg reed, werd daar een midden op straat zware vuurwerkbom afgestoken. Het explosief ontplofte, net toen het slachtoffer voorbij reed.

Wonder boven wonder raakte de bezorger niet gewond. Hij kwam met de schrik vrij. Het sushirestaurant waar de bezorger voor werkt, werd bedolven onder de bezorgde reacties.

De politie spreekt van een poging tot zware mishandeling. Ze hoopt aan de hand van camerabeelden de dader op te sporen.

Het was onrustig in de Graafsewijk tijdens oud en nieuw. Een grote groep jongeren bekogelde politieagenten met vuurwerk. Ook werdr een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. Vooralsnog is er niemand opgepakt.

