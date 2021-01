Tieners opgepakt met zwaar vuurwerk: jongens vieren oud en nieuw in de cel

Een aantal jongeren moest worden afgevoerd (foto: politie). vergroot

De politie in Breda heeft oudejaarsavond een aantal jongens aangehouden voor het aansteken van een molotovcocktail en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Ook werd een man opgepakt, die zich in de wijk Hoge Vucht niet aan de regels had gehouden. De jongste verdachte die werd gearresteerd, was 14.

Tegen tien uur donderdagavond zag een surveillerende agent dat er iemand op de Cypresstraat met een fles in zijn hand liep. Hij zag dat de jongeman de fles op de grond zette en hem aanstak, waarna er volgens de politie een ontploffing en een vuurzee volgden.

Illegaal vuurwerk

De jongeman rende weg, maar hij kon even later aan de hand van een signalement dat onder agenten was verspreid, worden aangehouden. Een vriend van deze 17-jarige Bredanaar, die tijdens de arrestatie bij hem was, werd ook ingerekend. Deze jongen van 16 had illegaal vuurwerk in zijn bezit. Beide jongeren hebben oud en nieuw in een cel ‘gevierd’.

Drie nog jongere wetsovertreders beleefden eveneens een jaarwisseling die ze niet voor ogen hadden. De jongens van 14, 15 en 15 hadden zwaar illegaal vuurwerk op zak en verdwenen om deze reden achter slot en grendel.

Een Bredanaar van 20 onderging hetzelfde lot. Hij werd om halfnegen in de Hoge Vucht in de kraag gegrepen, omdat hij toen binnen had moeten zijn. Deze maatregel was hem opgelegd omdat hij eerder dingen had vernield in de wijk.

