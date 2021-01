Nieuwjaarsnacht in Tilburgs ziekenhuis: 'Ik raak toch bezorgd nu al dat vuurwerk de lucht ingaat'

Sabine Wittens wist niet wat ze moest verwachten van de nieuwsjaarsnacht op de spoedeisende hulp waar ze arts is. (Foto: Sabine Wittens) vergroot

Even na klokslag twaalf uur krijgt Sabine Witten het toch een beetje benauwd. "Ik lees op nieuwssites dat er toch veel vuurwerk de lucht in gaat en hier vanuit de ziekenhuisramen van de spoedeisende hulp zie ik ook de pijlen uit elkaar knallen. Ik raak toch bezorgd nu al dat vuurwerk de lucht ingaat'" Sabine Wittens is arts op de spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis in Tilburg en ze had dienst tijdens oud en nieuw. Ze hield een vlog bij over het verloop van de nacht.

De dienst voor Sabine start vrolijk en gezellig. "Mijn arts-assistenten hebben me een gouden kroontje met de tekst 'Happy New Year' gegeven'', begint haar video-logboek. "Ik weet niet of ik dit de hele nacht ga dragen', verontschuldigt ze zich gelijk. Ondertussen is op de achtergrond te zien dat er allemaal lekkers voor de hulpverleners op tafel staat.

Drank en drugs

Een gezellige start gaat over in een rustige avond waar vooral tijd is om om twaalf uur het alcoholvrije glas te heffen en herinneringen op te halen aan eerdere nieuwjaarsnachten. "We zien dan vooral veel mensen die erg dronken zijn of drugs gebruikt hebben en natuurlijk vuurwerkslachtoffers", vertelt Sabine op haar vlog, bij gebrek aan verse verhalen.

Tijdens de toost is vuurwerk op de achtergrond te horen en via de verschillende nieuwskanalen verschijnen berichten over het uitbundig afsteken van vuurwerk. "Is dit de stilte voor de storm?", vraagt de arts zich hardop af. Dan komt halverwege haar dienst het eerste vuurwerkslachtoffer binnen. Het blijkt een jongen van 15 te zijn met lichte vuurwerkverwondingen. Na behandeling kan hij weer naar huis.

Rustige dienst

Even later volgt een tweede slachtoffer. Ook deze verwondingen zijn gemakkelijk te behandelen. Er volgen nog een stuk of tien dronken patiënten en dan is de nacht voorbij. Sabine's dienst is rustig verlopen en vergelijkbaar met een weekenddienst in coronatijd.

De vlog van Sabine wordt vrijdag uitgezonden op Omroep Brabant TV in programma Hou Vol.

