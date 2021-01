Wachten op privacy instellingen... Er werden veel hulpverleners ingeschakeld (foto: Kevin Kanters/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw overleden nadat ze met auto Zuid-Willemsvaart was ingereden

De vrouw die vrijdagavond met haar auto bij Erp in de Zuid-Willemsvaart was gereden, is overleden. Ze was in een zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hier is ze bezweken aan haar verwondingen.

De politie heeft nog niet bekend gemaakt hoe oud het slachtoffer is en waar ze vandaan komt.

Het ongeluk gebeurde rond halfelf, vlakbij Sluis 5. Duikers van de brandweer hebben haar uit de auto gehaald, waarna ze naar een ziekenhuis is gebracht. Het is nog de vraag hoe het ongeluk kon gebeuren.

Er was groot alarm geslagen (foto: Kevin Kanters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het was even onduidelijk of de vrouw alleen in de auto zat. Naar een mogelijk tweede inzittende is gezocht, maar die is niet gevonden.

