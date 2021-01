Anne-Marie Spierings (D66) keert terug in provinciehuis: 'Mijn telefoon ontploft'

Anne-Marie-Spierings keert terug in het provinciehuis. De D66'er gaat de plek innemen van Eric Logister die wethouder in Oisterwijk wordt.

Momenteel is Logister D66-Statenlid in Brabant, maar hij zal die functie niet gaan combineren met het wethouderschap. Op 22 januari neemt hij afscheid van Provinciale Staten.

"Ik kijk ernaar uit weer een politieke rol te kunnen gaan vervullen in onze mooie provincie”, aldus opvolger Anne-Marie Spierings. Op Twitter laat ze zaterdagmiddag weten dat haar 'telefoon ontploft' na bekendmaking van het nieuws.

Afscheid in mei

In mei nam de D66'er uit Sint-Michielsgestel nog afscheid van de provincie. Zij was gedeputeerde voor landbouw, energie en gezondheid.