Oisterwijk heeft officieel een nieuwe coalitie: VVD, D66 en PGB gaan het samen doen

VVD, D66 en Partij Gemeente Belangen (PGB) vormen officieel de nieuwe coalitie in het gemeentebestuur van Oisterwijk. Half november moest in die gemeente de gang naar de stembus gemaakt worden, omdat na een gemeentelijke herindeling het dorp Haaren erbij kwam.

De gemeente Haaren is opgesplitst. Het dorp Helvoirt ging naar de gemeente Vught, Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg. En het dorp Haaren is dus bij Oisterwijk aangesloten.

Zo kregen de inwoners van de betrokken gemeenten, waaronder dus Oisterwijk, te maken met verkiezingen in coronatijd.

Foutje Die verkiezing, en dan met name het tellen van de stemmen, verliep niet helemaal vlekkeloos. Door een menselijk foutje moesten de 11.000 uitgebrachte stemmen worden herteld.

Nu de leden en de drie partijbesturen groen licht hebben gegeven aan de plannen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen, is de nieuwe coalitie definitief. VVD, D66 en PGB mogen alledrie een wethouder leveren voor het college. Wie dat worden, is nog niet bekend gemaakt.