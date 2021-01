Weer auto in brand gestoken in Roosendaal, wijk afgesloten door politie

De wijk is weer afgesloten door de politie (Foto: Christian Traers). vergroot

Voor de derde keer in twee dagen tijd is er een auto in brand gestoken in Roosendaal. Dit gebeurde allemaal in dezelfde wijk, dit keer stond er aan de Elisadonk een wagen in lichterlaaie. De politie heeft zaterdagavond opnieuw de toegangswegen naar de wijk geblokkeerd.

Tijdens de jaarwisseling werden er in de wijk Langdonk ook al twee auto's in brand gestoken. Ook toen werd de wijk door de politie afgesloten.

Er kwam zaterdagavond rond tien over half tien een melding binnen bij politie en brandweer. De voorkant van een auto aan de Elisadonk stond in brand. De brandweer kwam met een bluswagen om het vuur te doven.

Volgens een buurtbewoner was het al de hele avond onrustig op het pleintje aan de Elisadonk.

