Coronanieuws: 462 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Via dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Mogelijk wordt personeel in de acute zorg toch vóór 8 januari ingeënt tegen corona. Uiterlijk maandag moet hiervoor een plan klaar liggen.

1059 nieuwe coronagevallen in Brabant zaterdag, 90 minder dan vrijdag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedraagt 8630. Dat zijn er 431 meer dan een dag eerder.

Drukte in het Mastbos in Breda.

12.15 – 33 nieuwe coronapatiënten in Brabant

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het laatste etmaal 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen (ic's en klinieken). Dat zijn er 9 meer dan zaterdag.

28 mensen mochten in het afgelopen etmaal naar huis en 7 mensen zijn overgeplaatst. Vier mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

11.40 - Vrijwel alle internisten willen zich laten vaccineren

Vrijwel alle internisten twijfelen niet of zij zich laten vaccineren. Dat tekent hun vertrouwen in het vaccin. Dat heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) laten weten.

De NIV deed onderzoek onder ruim 2000 internisten en van hen gaf 97 procent aan zich direct te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn. "Het feit dat zon hoog percentage van de internisten niet twijfelt om gevaccineerd te worden, is een belangrijk signaal over het vertrouwen in het vaccin", zegt directeur Samara de Jong-Jaber van de vereniging.

11.45 - Drukte in het Mastbos in Breda

Het is zondag druk in het Mastbos. Dat blijkt uit de Druktemeter van VisitBrabant. Wil je toch de natuur in check dan eerste de Druktemeter. Ga zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de natuurgebieden.

11.00 - Nederlandse vrouw in cel na dagenlange megahouseparty bij Barcelona

Eén van de gearresteerde organisatoren van de illegale megahouseparty die de voorbije dagen in de omgeving van Barcelona werd gehouden en zaterdag werd beëindigd door de politie, is een 29-jarige Nederlandse vrouw. Dat meldt De Telegraaf op basis van berichten in de Spaanse media.

De vrouw is aangehouden op verdenking van het overtreden van de strikte coronaregels, en riskeert zelfs een boete van 600.000 euro als ze wordt veroordeeld wegens een ‘misdrijf tegen de volksgezondheid’. Dat zal de rechter bepalen. De rol van nog eens vijf andere verdachten worden onderzocht.

Er zouden meer bezoekers zijn geweest uit ons land. Buren spraken zelfs van wel duizend gasten, maar meerdere mensen zouden het feest hebben verlaten voordat agenten ingrepen.

07.50 - Huisartsen in overleg met ministerie over vaccinatievoorrang

Huisartsen zijn in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaccinatiebeleid. Volgens een tweet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) worden daarover waarschijnlijk zondag nog spijkers met koppen geslagen.

De LHV meldt contact met het ministerie te hebben opgenomen omdat de huisartsen - "die ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg" - niet zijn genoemd in de vaccinatievoorrangsplannen van zaterdag.

Zaterdag werd bekend dat het kabinet bij het vaccineren toch ook voorrang gaat geven aan mensen die in de acute zorg (zoals de ic, spoedeisende hulp en ambulance) werken.

06.45 - Kim (21) uit Molenschot staat te trappelen om vaccinateur te worden

De eerste Brabantse zorgmedewerkers kunnen maandag een afspraak maken voor het coronavaccin, maar om die prikken te zetten zijn ook vaccinateurs nodig. Verpleegkundige Kim Romme (21) uit Molenschot meldde zich meteen aan. “Het is iets dat uit de wereld gebracht moet worden en daar kun je dan aan meehelpen. Daar ben ik heel trots op.”

04.00 - ME grijpt in in Coevorden

In Coevorden heeft de ME een charge uitgevoerd in de wijk Poppenhare. Daarbij zijn enkele mensen gearresteerd. Buurtbewoners uit de wijk waren massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Er was een vreugdevuur gemaakt en er werd muziek gedraaid. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken. Rond 01.30 uur maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust.

03.00 - 'Privacywetgeving rond vaccinaties kan tot problemen leiden'

Niet iedere arts wil straks gevaccineerd worden en vanwege privacywetgeving mag een werkgever daar ook niet naar vragen, maar dat gegeven kan tot problemen leiden in de ziekenhuizen. Dat vermoeden uit Hans Schoo, bestuurder van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, in Nieuwsuur. Volgens hem wordt het moeilijk in te plannen wie op welke afdeling mag werken als onduidelijk is wie wel en niet een prik heeft gehad.

"Dat is eigenlijk onhandig", zegt hij. "Dat betekent dus dat we misschien wel onveilige zorg bieden. Patiënten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat ze bij ons niet besmet raken. Ik vind het echt heel ernstig." Daarom heeft Schoo vorige week aan de inspectie gevraagd hoe zijn ziekenhuis aan de voorwaarden voor goede en kwalitatieve zorg moet voldoen. Een antwoord heeft hij nog niet gekregen.

