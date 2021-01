Michael van Gerwen na zeven jaar niet meer nummer 1 van de wereld na winst Gerwyn Price op WK Darts

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Michael van Gerwen is na zeven jaar niet meer de nummer 1 van de wereld. Na winst van Gerwyn Price op het WK Darts is Mighty Mike niet langer meer de lijstaanvoerder.

Price heeft voor de eerste keer in zijn carrière de wereldtitel veroverd. De 35-jarige Welshman overmeesterde zondagavond in Londen de 15 jaar oudere Schot Gary Anderson in een grillige finale. De voormalige rugbyspeler zegevierde in het lege Alexandra Palace met 7-3 over de tweevoudige wereldkampioen (2015 en 2016).

Elf gemiste matchdarts

Price begon ijzersterk, maar bij een voorsprong van 5-1 in sets raakte hij enigszins door de zenuwen bevangen. De geroutineerde Anderson kon daardoor terug in de wedstrijd komen, maar na elf gemiste matchdarts kon de gespierde darter de partij dan toch eindelijk tot een goed einde brengen.

Met zijn eerste wereldtitel verdient Price een bedrag van ruim 560.000 euro. Anderson gaat met circa 225.000 euro naar huis.

Nieuwe nummer 1

Door zijn triomf is Price nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij lost drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen af, die de toppositie in het klassement na zijn eerste wereldtitel in 2014 zeven jaar lang innam.

Price is pas de vierde darter sinds de invoering van het nieuwe rankingsysteem, op basis van het verdiende prijzengeld ('Order of Merit'), in 2007. De oud-wereldkampioenen Phil Taylor en Raymond van Barneveld namen in het mondiale klassement ook ooit de eerste plaats in.

