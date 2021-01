Eigenaar snapt niks van explosie in Poolse supermarkt: 'Een bom in Nederland, hoe is het mogelijk?'

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision De ruiten van bergingen in de buurt zijn vernield (foto: Tonnie Vossen). Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

De eigenaar van de Poolse supermarkt Warszawa in Tilburg, waar zondagnacht een explosie plaatsvond, is boos en verontwaardigd. Taha Mahmoed begrijpt er niks van. Eerder werden al winkels van zijn familie opgeblazen in Beverwijk en Aalsmeer.

Mahmoed is van Koerdische afkomst en was voor de feestdagen even in Nederland om met zijn familie te zijn. Hij begrijpt niet waarom zijn winkel doelwit is van een aanslag. “Ik heb geen vijanden.”

“Ik ben heel verdrietig. Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak. De politie is lui", vindt hij. "In Aalsmeer en Beverwijk hadden ze ook al beloofd dat ze in actie zouden komen. Er is gewoon helemaal niets gebeurd.”

Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther werd 8 december de Poolse supermarkt Biedronka opgeblazen, maar daar is de familie Mahmoed geen eigenaar.

“De winkel is in oktober pas open gegaan”, vertelt Mahmoed. “En het liep heel erg goed. Ik snap er niets van. Een bom in Nederland. Hoe is het mogelijk. Dit is een georganiseerd land.”

Explosie

De explosie vond kort voor drie plaats in de Poolse supermarkt Warszawa aan het Paletplein in Tilburg. Het is de vijfde Poolse supermarkt in korte tijd waar een explosief afgaat. In de winkel is na de explosie brand uitgebroken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

In de buurt van de supermarkt staat een flat. De ruiten van de bergingen zijn door de enorme klap vernield.

Een ander lid van de familie Mahmoed vertelde op 9 december over de tweede explosie in hun winkel in Beverwijk:

