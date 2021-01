Telefoonlijn voor coronavaccinatie staat roodgloeiend, eerste afspraken zijn gemaakt

Het vaccin van Pfizer/BioNTech. (Foto: ANP) vergroot

Het is de eerste Brabantse zorgmedewerkers maandagochtend gelukt een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. Sinds acht uur kan verpleeg- en verzorgingshuispersoneel in de GGD-regio Hart voor Brabant die inplannen via een speciale telefoonlijn. Doordat massaal gebeld werd, liep de wachttijd op tot 20 minuten.

Joris van Duin Geschreven door

"Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. We staan u zo snel mogelijk te woord", zegt de automatische beantwoordstem van de afsprakenlijn voor een coronavaccinatie. “Ah, dat is een goed teken”, reageert Marian Verheijen. Twintig minuten en een kop koffie later krijgt ze dan toch een vriendelijk klinkende vrouw aan de lijn. Binnen 5 minuten is het gepiept: “Op 8 januari en 29 januari mag ik naar Veghel.”

Verheijen hing vanochtend als een van de eersten aan de lijn om een vaccinatie-afspraak in te plannen. Dat is vooralsnog voorbehouden aan personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen in drie GGD-regio’s, waaronder Hart voor Brabant. Omdat Verheijen (al 30 jaar) als verzorgende werkt in een Tilburgs verpleeghuis komt zij hier meteen voor in aanmerking.

"Als het onveilig was, zou het niet door veel instanties zijn goedgekeurd en op de markt gebracht zijn. "

Ondanks de vele indianenverhalen over het vaccin die vooral op sociale media de ronde doen, twijfelde de 57-jarige vrouw uit Riel eigenlijk geen moment zich aan te melden. “Ik heb vertrouwen in de onderzoeken die gedaan zijn. Als het onveilig was, zou het niet worden goedgekeurd en op de markt gebracht zijn”, is haar overtuiging.

Onlangs zag ze met eigen ogen welk effect het coronavirus kan hebben. Het verpleeghuis waar ze werkt, kreeg te maken met een flinke corona-uitbraak. Weliswaar kwam ze zelf goed weg, een beetje verkouden en moe door het virus, anderen raakte het harder. Bewoners overleden, enkele collega’s werden ernstig ziek. De zorg kwam zwaar onder druk te staan.

Hierdoor heeft Verheijen een driedubbele vaccinatiemotivatie: dit niet nog een keer. Tegelijkertijd wil ze niet het risico lopen nogmaals het virus te krijgen en te verspreiden. Maar ook: “Als we via vaccineren terug kunnen keren naar het tijdperk van voor corona, dan moeten we dit doen.”

"De bijwerkingen zijn min of meer hetzelfde als die van de griepprik."

Ook Elcke, sinds 5 jaar werkzaam bij een kleinschalige instelling in Den Bosch, klom maandagochtend in de telefoon. En net als Verheijen rijdt zij vrijdag naar Veghel om daar op de eerste prikdag te worden gevaccineerd. Op haar werk was vooralsnog geen enkele coronabesmetting te bespeuren. “En dat wil ik koste wat kost zo houden”, zegt ze stellig. Wel overleed Elckes oma in een zorghuis, als gevolg van het coronavirus. “Ik zag van dichtbij wat corona kan doen, ook met de zorg op een afdeling, die helemaal op zijn kop komt te staan.”

De Brabantse las zich veelvuldig in over het coronavaccin en concludeert dat het eigenlijk niet veel anders is dan andere vaccins. “De bijwerkingen zijn min of meer hetzelfde als die van de griepprik: je kunt er wat vermoeid van worden en hoofdpijn van krijgen. Verhalen over dat je er onvruchtbaar van wordt, zijn simpelweg niet waar. Ik ben blij dat ik snel terecht kan."

Andere Brabantse GGD's starten op 15 januari

Vrijdag 8 januari staan de eerste coronavaccinaties gepland in drie GGD-regio’s, waaronder GGD Hart voor Brabant. Personeel van verpleeg- en verzorgingsinstellingen kan zich dan in Veghel laten inenten. Daarna volgen medewerkers in onder meer de gehandicaptenzorg. Ook acute zorg-personeel en huisartsen worden met voorrang gevaccineerd, maar wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk. Coronaminister Hugo de Jonge maakt vandaag een hernieuwde vaccinatieplanning bekend.

GGD-regio's Brabant-Zuidoost en GGD West-Brabant beginnen op 15 januari met inenten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.