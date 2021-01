Nanny’s draaien overuren dankzij lockdown en ook Sofie (10) is daar blij mee

Nanny’s maken veel meer uren dankzij de lockdown en de gesloten scholen. De 23 nanny’s van 'Nanny Opvang aan Huis' zijn normaal alleen na schooltijd nodig om de kinderen op te vangen. Maar nu zijn de nanny’s al vanaf het ontbijt in huis zodat de ouders gewoon kunnen werken en de kinderen extra hulp hebben bij het schoolwerk. Voor wie dat ook wel wil: zomaar een ‘kinderhulp’ in huis halen kan niet.

Tessa van Kaam is eigenares van het nannybureau uit Wouw. Haar 23 nanny’s werken allemaal in het westen van Brabant: "Ze maken sinds de lockdown allemaal langere dagen. Ze doen nu niet alleen de naschoolse opvang, maar zijn ook een soort privéleraar."

Rustig thuiswerken De 10-jarige Sofie is maandagmiddag samen met haar nanny Natascha een spelletje te spelen. Ze zijn net klaar met al het schoolwerk. "Ik vind het wel fijn want nu kan ik gewoon vragen stellen en moet ik niet een berichtje naar mijn meester sturen en wachten op een antwoord."

Natascha van de Water (35) is al sinds 2016 Sofie's nanny en wacht haar thuis op als ze van school komt. Nu begint de werkdag niet halverwege de middag maar al ’s morgens vroeg. Zo kunnen de ouders van Sofie rustig (thuis)werken.

GGD-inspectie Volgens Tessa van Kaam is er veel vraag naar nanny’s, maar er is schaarste net als bij leraren en kinderopvangmedewerkers. "Ouders die voor een nanny kiezen, vinden het fijn dat de kinderen gewoon thuis zijn en dat je je kind niet hoeft op te halen van de kinderopvang."

Kosten nanny

Een nanny in huis halen is volgens Tessa al vanaf twee kinderen voordeliger dan de kinderopvang. "Het ligt een beetje aan de leeftijd en de ervaring maar een gemiddelde nanny kost tussen de 15 en 17,50 euro per uur."