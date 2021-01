Man (21) rijdt veel te hard in afgekeurde wagen en da's niet voor het eerst

De automobilist reed veel te hard. vergroot

Een man van 21 uit Veghel is in het verkeer over de schreef gegaan en dat gebeurde eerder ook al. Hij reed 142 kilometer per uur over de N279 bij Berlicum, terwijl daar een maximumsnelheid van 80 kilometer geldt.

Eerder werd de auto van de man afgekeurd wegens een mankenment. De wagen had herkeurd moeten worden.

De automobilist raakt door de overtredingen zijn rijbewijs kwijt. Dit was het afgelopen jaar als eens eerder gebeurd.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.