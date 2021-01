Luca en Felker wonen in een legertruck: 'Als we bezoek krijgen overtreden we de coronaregels'

Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns Volgende Vorige vergroot 1/7 Foto's: Karin Kamp en Lobke Kapteijns

Door het alsmaar stijgende aantal coronabesmettingen zitten we sinds drie weken in de strengste lockdown tot nu toe. Scholen, horeca en winkels zijn dicht, mensen blijven thuis, thuiswerken is de norm. Hoe is het om onder deze omstandigheden in een 'tiny house' te wonen? We vroegen het aan de bewoners van Minitopia in Den Bosch, een wijk vol minihuisjes. Dit keer: Luca en Felker.

Ze wonen nog maar twee weken in Den Bosch, in een koelwagen uit de jaren tachtig van het Amerikaanse leger. Luca en Felker reden net voor kerst het terrein van Minitopia op, om daar met hun mintgroen geschilderde tiny house op wielen het laatste nog vrije plekje in te nemen.

vergroot

Zelf iets bouwen, dat was hun grote droom. Maar een heel huis, dat was voor het jonge stel financieel niet haalbaar. Ze vonden hun bijzondere onderkomen op Marktplaats. Vraagprijs: 1250 euro.

"Hij stond te koop in Den Helder", vertelt de 22-jarige Felker. "En toen we 'm zagen, wisten we meteen, die moeten we hebben." Alles moest nog wel worden vertimmerd voordat het een volwaardig huis genoemd kon worden. "Het plafond was 1,89 meter hoog", aldus Felker. "Ikzelf ben 1,90 meter, dus ik kon er niet eens in staan. Wel was de ruimte al optimaal geïsoleerd, omdat alles goed koel moest blijven."

"Iedereen is heel behulpzaam, maar alles is natuurlijk op afstand nu door de coronacrisis."

Luca en Felker namen de koelwagen mee naar een boerenerf in Schaijk, waar ze een half jaar lang alles vertimmerden. Ondertussen woonden ze in een camper. Hun tiny house kreeg ramen, een nieuwe vloer en een verhoogd plafond.

Ook kreeg de ruimte een wc en douche, een keuken met flinke boiler, een slaapkamertje en ingenieuze opbergruimte. Van de bank is zelfs een extra bed te maken voor logees. Tot slot werd alles voorzien van een frisse laag verf. De tuin en veranda, dat zijn toekomstige projecten.

vergroot

In één klap hebben ze zestig buren, allemaal zelfbouwers met hun eigen miniatuurhuisje. "Iedereen is heel behulpzaam, maar alles is natuurlijk op afstand nu door de coronacrisis", vertelt Luca. "We hoorden dat hier normaal gesproken veel leuke dingen worden georganiseerd. Zoals stampen en dampen, waarbij alle bewoners stamppotten maken, waarna er wordt gedanst. Dat alles ligt nu helemaal stil, dat is wel jammer."

"Als we hier visite krijgen, overtreden we meteen de coronaregels."

"Mensen ontvangen is lastig, want hun gloednieuwe huisje is met 21 vierkante meter echt heel tiny. "Dat is wel lastig, ja, wij zijn een van de kleinsten qua oppervlak hier", aldus Luca. "Dus als we hier visite krijgen, overtreden we meteen de coronaregels omdat je eigenlijk geen afstand kunt houden. Heel af en toe gaan we bij een van de andere bewoners naar binnen, maar dat gebeurt maar mondjesmaat."

vergroot

Familieleden vroegen zich wel af hoe ze dat gingen doen, samenwonen in zo'n kleine ruimte. "En we maken ook echt wel eens ruzie, hoor", lacht Luca. "Maar we kunnen dingen gelukkig wel goed uitpraten. Hiervoor hebben we een half jaar samen in een camper gewoond en we houden nog steeds van elkaar."

"Nu we hier wonen, mag het wel klaar zijn met die hele lockdown."

Felker: "Doordat we het afgelopen half jaar zo intensief bezig zijn geweest met de verbouwing van ons huis, is het eenzaamheidsgevoel door de corona een beetje aan ons voorbijgegaan. Nu we hier wonen, mag het wel klaar zijn met die hele lockdown. We hopen met het vaccin dat alles straks snel is opgelost."

vergroot

